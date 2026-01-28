Platform Engineer

Consultingit Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-01-28


I denna roll får du ett övergripande ansvar för att etablera, drifta och vidareutveckla organisationens centrala övervaknings- och observability-plattform. Arbetet sker i en komplex on-prem-miljö med höga krav på säkerhet, stabilitet och tillgänglighet hos en samhällsviktig aktör.
Detta är en hands-on teknisk roll där du är med från start och bygger upp ett helt nytt teknikområde - inte en roll där du sitter och bevakar larm, utan där du formar hur övervakning ska fungera långsiktigt.
Dina ansvarsområden:
Etablera Monitoring & Observability som teknikområde från grunden

Ansvara för drift, förvaltning och vidareutveckling av övervakningsplattformen

Säkerställa att lösningen är stabil, säker och anpassad för verksamhetens behov

Sätta struktur för larm, notifieringar, KPI:er och dashboards

Delta i förändringsarbete, förbättringsinitiativ och teknisk planering

Vara teknisk rådgivare gentemot applikationsteam och andra IT-funktioner

Säkerställa efterlevnad av arkitektur- och säkerhetskrav

Dina arbetsuppgifter
Installation, konfiguration och vidareutveckling av Grafana-miljöer

Dashboard-utveckling och onboarding av system och applikationer

Uppbyggnad av alerts, notifieringsflöden och integrationspunkter

Prestandaövervakning och analys av flaskhalsar i IT-miljön

Drift, felsökning och underhåll i Linux-baserade miljöer

Incident-, problem- och change-hantering

Automatisering av driftsuppgifter och arbetsflöden (t.ex. Ansible, ServiceNow)

Dokumentation av lösningar, rutiner och teknisk arkitektur

Teknik & miljö:
Grafana (huvudfokus)

Linux

Ansible

ServiceNow (integrationer och arbetsflöden)

On-prem miljö

Miljöer som omfattar Linux, Windows och containeriserade plattformar

Vi söker dig som har:
Erfarenhet av monitorering/observability i komplexa IT-miljöer

God till mycket god kunskap i Grafana (installation, konfiguration, dashboards)

Erfarenhet av att sätta upp larm, notifieringar och övervakningsflöden

Förståelse för prestandaövervakning och felsökning

Erfarenhet av automatisering, gärna med Ansible

Vana av incident-, problem- och change-arbete

Teknisk helhetsförståelse inom IT-drift, infrastruktur och Linux

Minst några års relevant erfarenhet

Dina personliga egenskaper
Trygg i din tekniska kompetens och van att arbeta självständigt

Strukturerad, analytisk och ansvarstagande

Engagerad, nyfiken och lösningsorienterad

Trivs i uppstartsmiljöer och gillar att bygga nytt

Teamplayer som även är bekväm i en rådgivande roll

Varför denna roll?
Du får bygga upp ett helt nytt teknikområde

Du får stort inflytande över teknikval, struktur och arbetssätt

Du arbetar i en miljö med höga krav på säkerhet och kvalitet

Du får en central roll inom IT-drift och tillgänglighet

Du arbetar både strategiskt och operativt - brett och djupt

Tjänsten gäller en långsiktig anställning hos kunden.
Är du redo för nästa utmaning? Skicka in din ansökan så återkommer vi med mer information om nästa steg.

