Platform Engineer
Consultingit Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consultingit Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
I denna roll får du ett övergripande ansvar för att etablera, drifta och vidareutveckla organisationens centrala övervaknings- och observability-plattform. Arbetet sker i en komplex on-prem-miljö med höga krav på säkerhet, stabilitet och tillgänglighet hos en samhällsviktig aktör.
Detta är en hands-on teknisk roll där du är med från start och bygger upp ett helt nytt teknikområde - inte en roll där du sitter och bevakar larm, utan där du formar hur övervakning ska fungera långsiktigt.
Dina ansvarsområden:
Etablera Monitoring & Observability som teknikområde från grunden
Ansvara för drift, förvaltning och vidareutveckling av övervakningsplattformen
Säkerställa att lösningen är stabil, säker och anpassad för verksamhetens behov
Sätta struktur för larm, notifieringar, KPI:er och dashboards
Delta i förändringsarbete, förbättringsinitiativ och teknisk planering
Vara teknisk rådgivare gentemot applikationsteam och andra IT-funktioner
Säkerställa efterlevnad av arkitektur- och säkerhetskravPubliceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Installation, konfiguration och vidareutveckling av Grafana-miljöer
Dashboard-utveckling och onboarding av system och applikationer
Uppbyggnad av alerts, notifieringsflöden och integrationspunkter
Prestandaövervakning och analys av flaskhalsar i IT-miljön
Drift, felsökning och underhåll i Linux-baserade miljöer
Incident-, problem- och change-hantering
Automatisering av driftsuppgifter och arbetsflöden (t.ex. Ansible, ServiceNow)
Dokumentation av lösningar, rutiner och teknisk arkitektur
Teknik & miljö:
Grafana (huvudfokus)
Linux
Ansible
ServiceNow (integrationer och arbetsflöden)
On-prem miljö
Miljöer som omfattar Linux, Windows och containeriserade plattformar
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av monitorering/observability i komplexa IT-miljöer
God till mycket god kunskap i Grafana (installation, konfiguration, dashboards)
Erfarenhet av att sätta upp larm, notifieringar och övervakningsflöden
Förståelse för prestandaövervakning och felsökning
Erfarenhet av automatisering, gärna med Ansible
Vana av incident-, problem- och change-arbete
Teknisk helhetsförståelse inom IT-drift, infrastruktur och Linux
Minst några års relevant erfarenhetDina personliga egenskaper
Trygg i din tekniska kompetens och van att arbeta självständigt
Strukturerad, analytisk och ansvarstagande
Engagerad, nyfiken och lösningsorienterad
Trivs i uppstartsmiljöer och gillar att bygga nytt
Teamplayer som även är bekväm i en rådgivande roll
Varför denna roll?
Du får bygga upp ett helt nytt teknikområde
Du får stort inflytande över teknikval, struktur och arbetssätt
Du arbetar i en miljö med höga krav på säkerhet och kvalitet
Du får en central roll inom IT-drift och tillgänglighet
Du arbetar både strategiskt och operativt - brett och djupt
Tjänsten gäller en långsiktig anställning hos kunden.
Är du redo för nästa utmaning? Skicka in din ansökan så återkommer vi med mer information om nästa steg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131363-1812192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ConsultingIT Stockholm AB
(org.nr 559081-0932), https://jobb.consultingit.se
Götgatan 22A (visa karta
)
118 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Consulting It Jobbnummer
9709827