Platform Engineer - OpenShift
2026-03-13
Vill du bygga och vidareutveckla en modern containerplattform i en miljö med höga krav på stabilitet, säkerhet och teknisk kvalitet? Vill du göra verklig skillnad för en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Om tjänsten
Vi söker en Platform Engineer som vill arbeta nära kärnan av vår OpenShift-baserade plattform och bidra till en robust, GitOps-driven och automatiserad leveransmodell i on-premise-miljö.
Du kommer att arbeta med Kubernetes i produktion, vidareutveckla våra CI/CD-flöden och säkerställa att plattformen är stabil, standardiserad och lätt att använda för utvecklingsteam. Rollen innebär både tekniskt djup och ett plattformsperspektiv där automation, deklarativ konfiguration och tydliga arbetssätt är centrala.
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. För att möta framtidens utmaningar bygger vi en robust och innovativ infrastruktur där vår OpenShift-plattform spelar en central roll. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Vi är i dag ca 600 personer inom IT och vi kommer att växa ytterligare de kommande åren. Detta för att kunna skapa förutsättningar för Sverige att fördubbla sin elproduktion och nå klimatmålen genom att helt ställa om till fossilfri energi. För att lyckas använder vi modern teknik som både stärker kapaciteten i vår infrastruktur och ökar utvecklingstakten inom system, digitalisering och processer.
Din bakgrund och erfarenhet
Vi söker dig med gedigen teknisk erfarenhet och kompetens som trivs i samarbete och bidrar med en vänlig och prestigelös attityd. Du anpassar dig lätt och arbetar mot gemensamma mål tillsammans med andra. Du är lösningsorienterad och tar dig snabbt an utmaningar med fokus på att hitta praktiska och hållbara lösningar som driver arbetet framåt. Dessutom är du vetgirig och nyfiken och håller dig uppdaterad inom ditt expertområde. Du omvärldsbevakar och tar till dig nya trender som stärker både din och teamets utveckling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du utbildning inom data-/systemvetenskap, systemutveckling eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig. Utöver det har du:
• Minst 3 års erfarenhet av praktiskt och självständigt arbete med Kubernetes i produktionsmiljö, varav minst 2 år i enterprise on-premise-miljö. Erfarenheten bör inkludera installation och konfiguration av kluster, planering och genomförande av uppgraderingar, RBAC och säkerhetskonfiguration samt drift, felsökning och prestandaoptimering i produktion.
• Erfarenhet av att självständigt ansvara för design och implementation av CI/CD-flöden för containerbaserade applikationer i produktionsmiljö, inklusive automatiserad deployment till Kubernetes-kluster och hantering av flera miljöer (t.ex. dev/test/prod).
• Erfarenhet av Git-baserad konfigurationshantering och deployment i Kubernetes-miljö, samt god förståelse för GitOps-principer.
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Certifiering inom Kubernetes eller OpenShift.
• Erfarenhet av Helm, Operators och observability i Kubernetes-miljö.
• Erfarenhet av onboarding eller utveckling av self-service-mekanismer för plattform.
• Erfarenhet av arbete med distribuerade system eller datalager i containeriserad miljö.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är den 10 april 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Vänligen bifoga ditt CV på svenska där du tydligt beskriver den erfarenhet som vi söker.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Provanställning kan bli aktuellt.
• Beredskap ingår i tjänsten.
• Förmåner | Svenska kraftnät
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vill du veta mer? Kontakta gärna rekryteringskonsult Anki Snis på 070 377 59 69 eller via e-post: anki.snis@se.experis.com
Fackliga representanter på Svenska kraftnät är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
