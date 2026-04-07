Plasmaoperatör
2026-04-07
Plasmaoperatör till Outokumpu Plate Service Center, Degerfors
Vill du jobba i en industrimiljö där du får ta ansvar och vara med i produktionen på riktigt? Hos oss arbetar du med rostfritt stål i ett team där säkerhet och samarbete är en självklar del av vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Datorstyrd skärning av råplåtar till specifika dimensioner. Manuell skärning kan förekomma
• Planering av skärning och all övrig plåthantering tillsammans med skäroperatörer och materialmän
• Samarbeta med andra operatörer och materialmän för en optimal process
• Daglig tillsyn av produktionsutrustning
• Aktivt deltagande i förbättringsarbete (Lean, Six Sigma)
Den vi söker
Du sätter säkerheten först och tar dig tiden att utföra dina arbetsuppgifter noggrant. Du är nyfiken på att lära dig nytt och drar dig inte från att föreslå förbättringsidéer. På grund av din öppenhet och samarbetsförmåga trivs du att arbeta med andra.
Vi ser gärna att du har en maskinförståelse, och har du underhållskompetens eller erfarenhet av CNC-maskiner är det meriterande. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper, så se inte avsaknad av erfarenhet som ett hinder.
Kvalifikationskrav
• 3-årig gymnasieutbildning. Inriktning teknik, industri eller motsvarande erfarenhet är meriterande
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Truck- och traverskort är meriterande
Skicka in din ansökan senast den 24 april 2026.
Vi tillämpar löpande urval - tjänsten kan komma att tillsättas tidigare, så vänta inte med din ansökan!
För frågor om tjänsten:
Toni Makkonen, Produktionschef - toni.makkonen@outokumpu.com
För frågor om rekryteringsprocessen:
Adis Martinovic, Rekryterare - adis.martinovic@outokumpu.com
Facklig kontakt:
IF Metall - Ann-Sofie.Larsson@outokumpu.com
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från annons- och rekryteringsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
693 81 DEGERFORS
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9840623