Planeringsledare
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning
Som planeringsledare ingår du i enheten service och medborgarinflytande, som stödjer stadens verksamheter i att utveckla behovsanpassad service, stärka medborgarinflytande och bidra till en jämlik och hållbar stad genom serviceutveckling, dialogverktyg och samordning av hållbarhetsarbete.Dina arbetsuppgifter
Den här planeringsledartjänsten innebär att du ska bedriva ett proaktivt demokratiarbete tillsammans med andra förvaltningar och bolag inom Göteborg stad.
I dessa sammanhang är du en aktiv part som samverkar med civilsamhällesorganisationer och boende med processer kring medborgarnas delaktighet och inflytande framför allt i nordöstra Göteborg.
I arbetet ingår också att upprätthålla och utveckla Göteborgs stads infrastruktur för lokal och digital demokrati samt ge förutsättningar för påverkan genom möten och dialog på olika arenor och genom olika kanaler.
En del av uppdraget består också av behovskartläggning och framtagande av beslutsunderlag för framtida satsningar inom demokrati och delaktighet för invånare i Göteborgs stad.Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget krävs relevant högskoleutbildning inom antingen samhällsvetenskap, statsvetenskap, kommunikationsvetenskap eller motsvarande.
Du behöver också ha:
• Några års dokumenterad erfarenhet av arbete med civilsamhället och deltagande i olika nätverk samt erfarenhet av arbete med samhälls- och demokratifrågor
• Erfarenhet av att driva och leda utvecklingsarbeten eller projekt/processer inom offentlig organisation/politiskt styrd organisation alternativt inom andra komplexa sammanhang.
• Några års erfarenhet av att arbeta med dialoger och facilitering av dessa.
Har du erfarenhet av arbete med lokal omställning eller medborgardrivna initiativ samt erfarenhet av att arbeta eller samverka i nordöstra Göteborg så är det meriterande. Det är också meriterande med språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, och kan arbeta tillsammans med andra för att nå uppsatta mål. Du har lätt för att kommunicera och lyssna in andra människors synpunkter och perspektiv och kan göra dig förstådd gentemot olika målgrupper genom att formulera dig väl i både tal och skrift.
Du utgår från behoven hos dem vi är till för, anpassar ditt stöd och driver ett aktivt förändringsarbete. Du har också lätt att ställa om när förutsättningar förändras.
Till det är du är driven, har ett stort engagemang och entusiasm för ditt arbete och kan navigera i och analysera olika komplexa sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
Vi erbjuder en arbetsplats med verksamheter i ständig utveckling. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Förvaltningen finns centralt i Göteborg i nyrenoverade lokaler. Vi har medarbetarförmåner som flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, cykelförmåner med mera. Det finns möjlighet att till del arbeta hemifrån. Tjänsten är tidsbegränsad under 2026.Om företaget
Vi på demokrati och medborgarservice jobbar för en enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga. Vi arbetar med service, delaktighet och jämlikhet. God service innebär att boende, besökare och näringsliv ska uppleva kontakten med kommunen som enkel och trygg och att de får den hjälp de behöver. Vi samordnar, utvecklar och ger service i flera olika kanaler som är gemensamma för staden. Vi har i uppdrag att öka människors möjligheter till lokal demokrati, inflytande och delaktighet, både genom digitala verktyg och fysiska möten.
För att bidra till en hållbar och jämlik vardag erbjuder vi rådgivning och ser till att de som inte klarar sin ekonomi och livsföring själva får stöd. På vår förvaltning är vi drygt 250 medarbetare. Ersättning
