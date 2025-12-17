Planering och inköp
StegoPlast AB / Maskiningenjörsjobb / Nyköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Nyköping
2025-12-17
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos StegoPlast AB i Nyköping
StegoPlast AB är ett innovativt vakuumformningsföretag baserat i Nyköping med 21 engagerade medarbetare. Vi är ett privatägt bolag som har varit verksamt sedan 2006 och har byggt upp en stark position inom vår nisch.
Våra kunder finns inom flera olika branscher, vilket gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar. StegoPlast är ett komplett företag som erbjuder hela kedjan - från egen verktygstillverkning till vakuumformning, bearbetning, varmbockning, kallbockning och montering.
Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket garanterar hög kvalitet och ett hållbart arbetssätt.
Produktionsplanerare med fokus på inköp och planering
Placeringsort: Nyköping
Anställningsform: Tills vidare
Vill du vara med och utveckla StegoPlast de närmaste åren?
StegoPlast har för avsikt att fortsätta växa vilket gör att vi behöver
medarbetare som tycker om utmaningar och vill utvecklas.
Vi söker en strukturerad och analytisk produktionsplanerare som tar ett
helhetsansvar för inköp och planering. Du blir en nyckelperson i att utveckla
arbetet i vårt affärssystem BC - Business Central när det gäller att säkerställa
effektiva flöden, materialtillgång och produktion. Du kommer även att ingå i
vårt ledningsteam. Eftersom tjänsten är ny så kommer vi anpassa den utifrån
dina kvalifikationer.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
• Planera och optimera produktion
• Ansvar för inköp av material och detaljer till produktion
• Bereda nya produkter i BC - Business Central
• Följa upp lagernivåer och säkerställa inventeringsstrukturen
• Kommunicera med leverantörer och följa upp leveranser och avvikelser
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av produktionsplanering och inköp
• God systemvana och erfarenhet av affärssystem
• Teknisk bakgrund är meriterande
• En vilja att utvecklas i din yrkesroll
Ytterligare information ges av:
VD/ Tony Rosendal - tony.rosendal@stegoplast.se
Produktionschef/ Linus Enoksson - linus.enoksson@stegoplast.se
Din ansökan vill vi ha senast 260109 skickad till tony.rosendal@stegoplast.se
För mer information besök gärna vår hemsida: www.stegoplast.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: tony.rosendal@stegoplast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StegoPlast AB
(org.nr 556710-8914)
Företagsvägen 13 (visa karta
)
611 45 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stego Plast Vacuumformning AB Jobbnummer
9649480