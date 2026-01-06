Planerare Till Lkab Mekaniska
Vill du vara med och skapa struktur och flöde i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och leverans står i centrum? Nu söker vi en Planerare till vårt team i Kiruna
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Mekaniska
LKAB Mekaniska är en verkstad inom stålkonstruktion och maskinbearbetning. Vi har maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner.
Din roll
Som Planerare ansvarar du för att skapa och följa upp körplaner, hantera orderflöden och säkerställa att leveranser sker enligt plan. Du arbetar med att ta fram prognoser och optimera produktionsflöden i våra system, samtidigt som du löser vardagliga problem och hittar effektiva lösningar när förutsättningarna förändras. Rollen innebär nära kontakt med kunder, interna team och leverantörer, vilket kräver god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja. Du bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och metoder för att skapa struktur och effektivitet i verksamheten.
Det här har du med dig
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk, med förmåga att se helheten och samtidigt prioritera rätt. Du är en problemlösare som agerar snabbt och tar initiativ när det behövs, utan att vänta på andra. Du är prestigelös och sätter laget framför jaget, samtidigt som du har en nyfikenhet och vilja att förstå flöden och arbetsinnehåll. Du drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt och metoder på ett systematiskt sätt och har ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och leverans. Du låter gärna andra ta äran för framsteg och har en naturlig vilja att lära dig nya saker, även på eget initiativ utanför arbetstid.
Du har även med dig.
- Gymnasial utbildning.
- God datavana och kunskap i Microsoft Office.
- Erfarenhet av planering eller liknande arbetsuppgifter är meriterande.
- Erfarenhet av Monitor och IFS är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid dagtid, Mån-fre
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Produktionschef Reparation & Underhåll, albin.halleman.ageby@lkab.com
, 010 144 47 97
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
