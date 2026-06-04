Studie- och yrkesvägledare sökes till SiS ungdomshem Råby
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2026-06-04
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Råby tar emot både flickor och pojkar. Vi har både slutna och öppna platser för sluten ungdomsvård samt behandlingsplatser för LVU-placerade ungdomar. Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Brinner du för ungdomar och vill jobba på en skola med god stämning, hög kvalitet och arbetsglädje? Nu finns chansen för dig att påverka elevers framtid och utbildning i en kreativ och möjliggörande skolmiljö. Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare till SiS ungdomshem Råby i Lund.
Eleverna som placeras vid enheterna är icke skolpliktiga. De läser inom ramen för introduktionsprogammet; individuellt alternativ, men det kan också förekomma skolpliktiga elever samt elever inom ramen för anpassad skola. Många av eleverna har haft svårigheter i skolarbetet och har stora behov av att kompensera för en bristande skolgång. Alla eleverna har en individuell studieplan där det tillsammans med mentor och studie- och yrkesvägledare sätter upp mål och läser grundskole- och /eller gymnasiegemensamma ämnen utifrån sina behov. Undervisningen bedrivs på heltid i mindre undervisningsgrupper.
Som studie- och yrkesvägledare är din huvudsakliga uppgift att vägleda eleverna mot fortsatta studier, praktik eller alternativa vägar ut i arbetslivet. Även vissa administrativa arbetsuppgifter knutna till elevernas kontinuerliga skolgång kan förekomma. Arbetet innebär också att handleda och leda lärargrupper i frågor som rör utbildning, arbetsliv och samhälle inom ramen för den generella studie- och yrkesvägledningen.
SYV- tjänsten innebär samverkan både inom SiS och med andra professioner runt eleverna inom socialtjänst och utbildningsförvaltning, där elevernas rätt till utbildning är central. Som studie- och yrkesvägledare medverkar du till att möjliggöra kontinuitet i elevernas skolgång både när de placeras, under tiden och då de flyttar ut från SiS. På ungdomshemmet finns flera kompletterande kompetenser och som studie- och yrkesvägledare är du en del av ett tvärprofessionellt och gemensamt arbete kring ungdomarna. Samarbete med exempelvis sjuksköterska, behandlingspedagoger och psykolog m.fl. är därför en viktig del av dina arbetsuppgifter. För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel och har goda kommunikativa färdigheter. KvalifikationerKvalifikationer
Är utbildad och erfaren studie- och yrkesvägledare från grundskolans senare år/gymnasiet
Har erfarenhet av elever i behov av stöd
Är väl insatt i gymnasiets regelverk samt relevanta lagar och förordningar, inklusive GY25 och andra relevanta styrdokument
Har goda datakunskaper och vana av informationssökning
Vill utveckla vägledningsarbetet på ungdomshemmet i samverkan med andra
Meriterande
Erfarenhet från introduktionsprogrammen och/eller särskild undervisningsgrupp
Arbete med ungdomar i institutionsvård
Goda kunskaper om olika utbildningsvägar inom vuxenutbildningen
Du behöver tilltalas av att motivera och bygga tillitsfulla pedagogiska relationer med eleverna med psykosocial problematik och i kriminalitet. Det är viktigt att du kan identifiera och möta eleverna med höga realistiska förväntningar samt stödja eleven att finna sitt mål och visa på deras möjliga vägar som leder dit. Du är flexibel, lyhörd och har förståelse för att det kan finnas hinder samtidigt som du har fömåga att se nya möjligheter för eleven. Du har en tilltro till att alla elever kan finna en väg till utbildning och arbete.
Du är trygg, prestigelös, stabil, kan sätta och bibehålla gränser på ett respektfullt sätt samt är lugn även i stressade situationer. Du har god samarbetsförmåga, hög social kompetens och en positiv elevsyn. Du förstår också vikten av att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser fördelarna med förändringar.
Du är initiativrik och deltar i utvecklingsarbetet för att nå skolans mål och tar alltid ansvar för dina arbetsuppgifter genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Arbetet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att du tänker på att anpassa kommunikation beroende på mottagare.
Tjänsten är en semestertjänst med lagstadgad semester, vilket motsvarar 40h per arbetsvecka för en tjänst med omfattning på 100 %.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Förmåner enligt statliga villkorsavtalet.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 260628.
Intervjuer sker löpande.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
224 78 LUND Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
OFR/ST
Dieter Pohland dieter.pohland@stat-inst.se Jobbnummer
9947500