Verksamhetschef Äldreomsorg och kommunal primärvård
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2026-06-04
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Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
Om socialförvaltningen
Utgångspunkter för arbete och verksamhet
I Emmaboda vill vi inte vänta på att problem ska växa – vi vill möta människor där de är, när det behövs som mest. Vi vill arbeta förebyggande, nära invånarna och tillsammans med dem vi är till för.
Behoven är utgångspunkten i arbetet med målet och ambitionen om ett kunskapsbaserat angreppssätt i enlighet med Socialnämnden och socialförvaltningens värdegrund, där uppföljning, reflektion och utveckling är en självklar del.
Vi är mitt i en utvecklingsresa mot en mer förebyggande, tillgänglig och nära socialtjänst. Omställningen av den sociala välfärden handlar om flera processer och områden inom välfärden i vårt samhälle så som Nära vård, Samordnat brottsförebyggande arbete och förflyttningar mot Framtidens socialtjänst enligt (den nya) Socialtjänstlagen.
Vi tror att det behövs ett tillsammansarbete inom kommunen men också med andra kommuner, regionen, myndigheter och organisationer för att utforma den välfärd som behövs med de medel som finns att tillgå. Vi ingår i SKRs lärprocess och utgör tillsammans med Uppvidinge, Lessebo och Högsby kommuner en av landets lärgrupper. Inom Kalmar län finns också nätverk för socialförvaltningens båda verksamhetsområden via Kommunförbundet och genom Länsgemensam ledning.
Organisation
Socialförvaltningen är organiserad i två övergripande verksamhetsområden - Äldreomsorg och kommunal primärvård respektive Individ, familj och funktionsstöd.
Verksamhetsområde Äldreomsorg och kommunal primärvård, ansvarar för stöd och insatser samt kommunal hälso- och sjukvård till företrädesvis äldre kommuninvånare men insatserna kan innefatta kommuninvånare i alla åldrar.
Inom verksamhetsområdet finns sju geografiskt fördelade hemtjänstområden samt fyra särskilda boenden och ett korttidsboende. I verksamhetsområdet finns också bemanningsenheten som servar båda verksamhetsområdena med att säkerställa bemanning vid sjukdom och kortare frånvaro.
Verksamma professioner i Verksamhetsområde äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, är till stor del undersköterskor, omsorgsassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer.
Verksamhetsområde Individ, familj och funktionsstöd, omfattar insatser till barn, unga och vuxna personer utan eller med funktionsnedsättning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vi söker en mål- och utvecklingsorienterad verksamhetschef för vår äldreomsorg och kommunala primärvård som tillsammans med oss vill leda och utveckla Emmaboda kommun in i framtidens vård- och omsorg.
Du får en stimulerande tjänst där du tillsammans med åtta underställda chefer leder kommunens äldreomsorg och kommunal primärvård där du bidrar strategiskt med ett helhetsperspektiv för individen, medarbetaren och kommunens framtid. Dina idéer och erfarenheter spelar roll. Som stöd i det strategiska och operativa arbetet finns kvalitetsutvecklare och andra stödfunktioner.
Som anställd i Emmaboda kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Möjlighet att löneväxla och semesterväxla finns, samt möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter.
Som verksamhetschef har du resultat- och uppföljningsansvar för budget, arbetsmiljö, personal och kvalitet. Genom ditt ledarskap driver du förbättringsarbete och följer upp resultat i enlighet med verksamhetens mål och lagstiftning. I rollen som verksamhetschef är du stöd för enhetscheferna och samordnare och skapar förutsättningar för måluppfyllelse på operativ nivå.
I rollen som verksamhetschef rapporterar du till socialchefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp.
Du är en förebild, visar personlig omtanke och inspirerar dina medarbetare. Engagemang och nytänkande ser vi som avgörande för att nå måluppfyllelse med kvalitet och ekonomi i balans, där den enskilde hela tiden är i fokus.Kvalifikationer
För att lyckas ser vi att du är tydlig och inkluderande i ditt ledarskap. Du värnar om goda relationer och samarbeten och är samtidigt mål- och resultatinriktad. Du är genuint engagerad och intresserad av verksamhetsområdena och du omvärldsbevakar för framtida strategiska ställningstaganden. Kvalifikationer
• Socionomexamen, sjuksköterskeexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivare bedömer likvärdig.
• Förmåga att analysera ekonomiska utfall och vidta åtgärder för att balansera resurser och uppdrag.
• God förståelse för de lagar och föreskrifter som styr verksamhetsområdet, eller förmåga att snabbt sätta sig in i dem.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Vana att driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete.
• Erfarenhet inom något av verksamhetsområdena och gärna att du har flerårig erfarenhet som chef inom verksamhetsområdet.
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av att leda andra chefer
• Ledarskapsutbildning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi emot ansökningar digitalt. Behöver du på grund av tillgänglighetsskäl skicka ansökan på annat sätt är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emmaboda Kommun
(org.nr 212000-0738)
Box 54 (visa karta
)
361 21 EMMABODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emmaboda kommun Kontakt
nås genom kommunens växel
Fackliga företrädare 010-353 10 00 Jobbnummer
9947499