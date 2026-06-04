Vi söker en serveringspersonal på heltid till Strajk Alley!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden Visa alla restaurangbiträdesjobb i Boden
2026-06-04
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Är du en social och utåt person som gillar kundmötet och att skapa relationer? Gillar du en vardag med högt tempo och varierande uppgifter? Då kan jobbet på heltid hos Strajk Alley i Boden vara något för dig!
Information om tjänsten
Vi på Professionals Nord söker serveringspersonal för Strajk Alleys räkning . Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Strajk Alley.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Strajk Alleys önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
(mailto:lisa.backstrom@pn.se
)
Du erbjuds
Ett familjärt gäng med härlig teamkänsla
En social vardag
Varierande arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik!Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Hos Strajk Alley i Boden kommer du att få en social, rolig och varierande vardag med högt tempo. Denna tjänst innebär att du hjälper gäster med bowling, hanterar bowlingmaskinerna, sköter kassan och serverar mat och dryck. Arbetet kräver både kundkontakt och självständighet. Du kommer att lösa enklare tekniska problem, ta emot bokningar och bygga goda relationer med återkommande kunder.
Arbetstiderna är förlagda på Strajk Alleys öppettider som är under måndag-söndag antingen dagtid 08.00-16.00 eller kvällstid 16.00-23.00. Rollen är en heltidstjänst.
Vi söker dig som
För att arbeta med servering av alkoholhaltiga drycker hos Strajk Alley krävs det att du har fyllt 20 år, i enlighet med 8 kap. 15 § alkohollagen (2010:1622).
Kan flytande svenska i både tal och skrift
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Strajk Alley. Du behöver vara en social och utåtriktad person som gillar mötet med kunden och ett högt tempo. Vidare tror vi att du är flexibel, kan arbeta självständigt men också att du är en teamplayer.
Ingen tidigare utbildning eller erfarenhet krävs, allt du behöver veta kommer du att få lära dig väl på plats.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid, tillsvidare
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson/ alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
#strajk-alley #professionals-nord #bowlingvärd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://strajkalley.se/
961 64 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dasum Bowling AB Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
9947485