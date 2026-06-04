Specialist i allmänmedicin till Capio Vårdcentral Telgeakuten - Södertälje
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Södertälje Visa alla läkarjobb i Södertälje
2026-06-04
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Vill du arbeta på en välfungerande och personlig vårdcentral där kontinuitet, hög tillgänglighet och värme genomsyrar allt vi gör? Hos oss på Capio Vårdcentral Telgeakuten möter du ett sammansvetsat team där patienten alltid står i centrum och där du snabbt får möjlighet att göra skillnad – både i det fysiska och digitala mötet med patienterna.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Capio Vårdcentral Telgeakuten är centralt belägen i Södertälje i mysiga och trivsamma lokaler och har funnits sedan 1980-talet. Vi har över 11 000 patienter listade på vårdcentralen och erbjuder ett heltäckande primärvårdsutbud, bland annat astma/KOL-, diabetes- och hypertonimottagning samt psykosocialt team. Vi arbetar aktivt med integrerad digifysisk vård där du som läkare möter patienter både fysiskt och via digitala kanaler.
Kontinuitet och trygghet är centralt för oss. Majoriteten av våra patienter har en namngiven läkare och många i vår personal har arbetat länge tillsammans, vilket ger både patienter och medarbetare stabilitet och förtroende. Vi är ett starkt team och arbetar nära tillsammans för att skapa en personlig och varm miljö.
Hos oss är patientnöjdheten mycket hög och våra patienter lyfter särskilt vårt vänliga bemötande, den trygga kontakten och enkelheten i att få hjälp. Vi är särskilt stolta över vår tillgänglighet, kontakt sker vanligtvis inom en kvart och vi undviker att skicka patienter vidare till närakut eller akutmottagning. Endast en minimal del av våra ärenden behöver eskaleras vidare, eftersom vi tar ansvar för våra patienter från start.
Arbetsmiljön är högt prioriterad, med stark teamanda och fokus på arbetsglädje där vi tror att god arbetsmiljö skapar bättre vård och i slutändan nöjdare patienter.
Din roll
Som specialist inom allmänmedicin blir du en viktig del i ett erfaret team. Du ansvarar för utredning, behandling och uppföljning av egna patienter, både fysiskt på mottagningen och via våra digitala kontaktvägar. Här får du arbeta strukturerat och samtidigt ha frihet i din vardag, med stöd av kollegor som värderar både kvalitet och utveckling. Handledning och erfarenhetsutbyte med kollegor är viktiga delar av arbetet.
Vi söker dig som är en stabil och trygg läkare som uppskattar utmaningar och ser möjligheter i förändring. Hos oss värdesätter vi både självständighet, delaktighet och ett aktivt engagemang eftersom vi tror att det är egenskaper som bidrar till att du och teamet utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder dig
Fast anställning, heltid eller deltid med kollektivavtal
Konkurrenskraftig lön
Arbete i ett välbemannat och glatt team med närvarande chef
Korta beslutsvägar, inflytande och delaktighet
God arbetsmiljö – fokus på trivsel, samarbete och ständig förbättring
Möjligheter till både intern och extern kompetensutveckling
Integrerat arbete med både fysiska och digitala patientmöten
Namngiven patientlista för hög kontinuitet
Fri parkering
Friskvårdsbidrag
Frukost och frukt varje dagSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Kontakt och frågor: Annsofie Axelsson Rekryteringspartnerannsofie.axelsson@capio.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 26-06-04
Sista dag att ansöka är 26-07-15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7811850-2035636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Grödingevägen 21 (visa karta
)
152 70 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9947483