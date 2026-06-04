Uppdragsledande Byggkonstruktör Till Afry Industrial Civil!
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2026-06-04
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Vill du leda komplexa byggkonstruktionsprojekt inom industrin?
AFRYs affärsområde Industrial Civil växer och söker nu en Uppdragsledande Byggkonstruktör som vill vara med och utvecklas i spännande projekt tillsammans med några av branschens främsta specialister.
Här får du möjlighet att arbeta med industriprojekt i alla skeden, från tidiga förstudier till bygghandlingsprojektering och genomförande, samtidigt som du blir en viktig del av AFRYs fortsatta tillväxtresa.
Om AFRY
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Med starka nordiska rötter och global räckvidd skapar AFRY värde för kommande generationer genom innovativa och hållbara lösningar inom industri, energi och infrastruktur.
Våra gemensamma principer – Result Driven, Client Centric, Empowering och Accountable, vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans.
Inom affärsområdet Industrial Civil är vi idag drygt 250 medarbetare. I region Mitt finns vi på kontor i Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Hultsfred, Oskarshamn, Örebro och Karlstad. Här arbetar mark- och byggkonstruktörer samt bygg- och projektledare tillsammans, vilket gör oss till en stark och etablerad aktör inom området.
Om rollen
Som Uppdragsledande Byggkonstruktör får du en central roll i våra projekt där du ansvarar för att leda och samordna det tekniska arbetet genom hela projektprocessen.
Du blir en viktig kontaktperson både internt och externt och arbetar nära kunder, projektorganisation och övriga teknikdiscipliner för att säkerställa hög kvalitet och framdrift i uppdragen.
Exempel på arbetsuppgifter
Driva sälj- och affärsarbete tillsammans med teamet inom sektionen
Leda och samordna det tekniska arbetet genom hela projektet
Vara teknisk kontaktperson gentemot kunder och projektorganisation
Ta fram tekniska beslutsunderlag och ge stöd i dialoger och prioriteringar
Följa upp tekniska aktiviteter och säkerställa att åtaganden levereras enligt plan
Samordna tekniska discipliner såsom bygg, mark, HVAC och el inom byggprojekt
Vi söker dig som
Arbetar som uppdragsledare idag eller har minst ett par års erfarenhet i en handläggande roll inom byggkonstruktion
Är utbildad civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning mot byggkonstruktion
Har erfarenhet av projektering och byggkonstruktionsarbete
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Beräkningar och modellering
Industriprojekt eller industriella anläggningarPubliceringsdatum2026-06-04Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är en självgående och initiativtagande person som trivs med ansvar. Du har förmågan att behålla helhetsperspektivet samtidigt som du har kontroll över detaljerna och driver projekten framåt tillsammans med kunder och kollegor.
Du har lätt för att leda tekniska diskussioner, bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende hos såväl kunder som samarbetspartners. Problemlösning motiverar dig och du delar gärna med dig av din kunskap för att hjälpa andra att utvecklas.
AFRY erbjuder
Hos AFRY får du möjlighet att arbeta på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt. Du blir en del av en organisation som utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom industri, energi och infrastruktur.
Vi erbjuder:
Spännande och varierande industriprojekt
Möjlighet att påverka och utvecklas i en ledande roll
Samarbete med erfarna specialister inom flera teknikområden
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling
En arbetsplats där hållbart byggande och framtidens samhälle står i fokus
AFRY är rankat som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörer. Här får du möjlighet att vara med och skapa verklighet av visioner – tillsammans med kollegor som brinner för teknik, innovation och hållbara lösningar.
Låter detta som en roll för dig?
Välkommen med din ansökan med CV. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen genomförs av Job Solution på uppdrag av kunden. Alla frågor kring tjänsten hanteras därför av oss.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Pontus Lindekrantz på Pontus.Lindekrantz@jobsolution.se
Känner du igen dig i delar av rollen men inte allt? Tveka ändå inte att höra av dig – vi berättar gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
65209 (visa karta
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652 09 KARLSTAD Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
9947517