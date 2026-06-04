Receptionister och bokningskoordinator till nyöppnat hotell i Idre
Mountain Lodge of Scandinavia 2 AB / Receptionistjobb / Lekeberg Visa alla receptionistjobb i Lekeberg
2026-06-04
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Drömmer du om att arbeta mitt i fjällvärlden och samtidigt vara med och skapa något helt nytt? Nu söker vi receptionister till vårt nyöppnade hotell i Idre, en plats där service, naturupplevelser och genuint värdskap står i centrum.
Hos oss får du möjligheten att vara med från början och sätta prägel på hotellets känsla, kultur och gästupplevelse. Vi bygger ett hotell för alla årstider, där gäster ska känna sig lika välkomna under sommarens vandringar och cykeläventyr som under vinterns skidsemester.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ansvara för in- och utcheckning
Hantera bokningar via telefon, e-post, onlinekanaler och bokningssystem
Besvara frågor och ge information om hotellet, aktiviteter och närområdet
Hantera betalningar, fakturering och kassaarbete
Administrera bokningar och säkerställa att gästinformation är korrekt
Arbeta aktivt med merförsäljning av hotellrum, aktiviteter och övriga tjänster
Hantera gästärenden och lösa eventuella problem på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Samarbeta med städ, restaurang och övriga avdelningar för att säkerställa en hög gästupplevelse
Besvara inkommande samtal och e-post samt hantera förfrågningar från gäster
Arbeta enligt hotellets rutiner för service, kvalitet och säkerhet
Bidra till att skapa en positiv och minnesvärd upplevelse för varje gäst
Vi söker dig som:
Älskar service och mötet med människor
Har en positiv energi och gillar att ta ansvar
Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att lära dig nya system
Tycker om att samarbeta och bidra till god stämning
Har erfarenhet från hotell, reception, bokning eller andra serviceyrken
Hos oss får du:
Vara med och bygga upp ett helt nytt hotell och skapa vår kultur
Ett varierande och socialt arbete där ingen dag är den andra lik
Fantastisk arbetsmiljö mitt i fjällen - året runt
Härliga kollegor och en varm, familjär atmosfär
Möjlighet att utvecklas inom hotell och service
Välkommen att bli en del av vårt team i Idre.
Skicka ditt CV och personliga brev till pierre@mountainlodge.se
.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: Pierre@mountainlodge.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mountain Lodge of Scandinavia 2 AB
(org.nr 559457-4294)
Lanna Golfbana 4 (visa karta
)
719 93 VINTROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pierre Wester Pierre@mountainlodge.se Jobbnummer
9947520