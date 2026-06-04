Lösningsarkitekt - Systemadministratör

Syspartner Consulting AB / Datajobb / Linköping
2026-06-04


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Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina arbetsuppgifter
Som lösningsarkitekt kommer du arbeta taktiskt med att hålla ihop, driva och utveckla tjänster inom området tillsammans med flertalet duktiga kollegor. Du ansvarar för att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt enligt regulatoriska krav, verksamhetens krav & behov samt i förhållande till andra IT-lösningar. Du säkerställer att de företagsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen och du gör medvetna val för att skapa maximalt värde till verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet inför uppgiften. Kraven för tjänsten innebär att du har:

Högskole- eller universitetsutbildning inom säkerhet eller annan lämplig utbildning

Flera års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som systemadministratör eller lösningsarkitekt

Erfarenhet av att ha arbetat med IT -säkerhet

Erfarenhet av storagesystem

Förmåga att arbeta självständigt och i team, med god kommunikationsförmåga

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på visst medborgarskap.
Vilka är vi?
SysPartner är en helhetsleverantör inom IT med kompetens inom systemutveckling, IT-infrastruktur, drift, cybersäkerhet och projektledning. Vi hjälper våra kunder både med specialistkompetens och med större åtaganden där vi tar ansvar för hela eller delar av leveransen.
Bolaget grundades i Linköping 2005 och finns idag även i Stockholm, Västerås, Luleå och Göteborg.
SysPartner drivs av personer som själva är verksamma i bolaget. Det skapar närhet till beslut, ett långsiktigt perspektiv och en företagskultur där verksamheten får utvecklas utifrån det som fungerar i praktiken.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7850873-2035634".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SysPartner Consulting AB (org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Teknikringen 10 (visa karta)
583 30  LINKÖPING

Jobbnummer
9947489

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