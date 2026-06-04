Gästprofessor i textilt management - textila värdekedjor
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Internationell gästprofessor i textilt management med inriktning textila värdekedjor och regenerativa affärspraktiker Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som gästprofessor kommer du att utföra följande arbetsuppgifter:
Bedriva forskning om regenerativa textila värdekedjor, med övergripande fokus på riskbedömning, utveckling av mått och beslutsstöd för industrin.
Bidra till avancerad utbildning genom att hålla forskningsbaserade föreläsningar, medverka i masterskurser och handleda examensarbeten inom textila värdekedjor.
Stärka tvärvetenskaplig forskning genom att integrera hållbarhetsanalys och textilt management i samarbete med andra forskare vid Högskolan i Borås.
Bygga och utveckla internationella forskningsnätverk, särskilt mellan Högskolan i Borås och IIT Delhi, för gemensamma projekt och doktorandsamarbeten.
Samverka med industripartners för att omsätta forskning i praktik, genom att stödja företag med insikter, verktyg och ramverk för regenerativa affärsmodeller.
Publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter samt presentera och kommunicera dem vid nationella och internationella konferenser.
Delta i pågående forskningsprojekt samt utveckla nya forskningstillämpningar inom textilt management.
Bidra till långsiktiga samarbeten genom att etablera kunskaps- och innovationsnätverk samt stödja framtida gemensam finansiering, policydialog och globala partnerskap.
Dina kvalifikationer
För anställningen krävs:
Visad vetenskaplig skicklighet och erfarenhet inom textilt management eller motsvarande kompetens inom industriell ekonomi eller operationsmanagement
Visad pedagogisk skicklighet.
Erfarenhet av huvudhandledarskap för, i normalfallet, minst en forskarstuderande från forskarutbildningsstart till disputation.
Forskningsexcellens inom hållbara och cirkulära textilvärdekedjor.
Omfattande erfarenhet av internationellt erkänt akademiskt arbete.
Omfattande publikationshistorik tillsammans med internationella forskare.
Erfarenhet av att leda och bidra till internationella forskningsprojekt inriktade på cirkuläritet, hållbarhet och industriella tillämpningar.
Omfattande undervisningserfarenhet.
Välintegrerade internationella akademiska och industriella nätverk, inklusive samarbeten med ledande universitet, företag och policyorganisationer.
Förmåga att initiera och utveckla samarbeten genom exempelvis gemensamma publikationer, doktorandhandledning och tvärinstitutionella forskningsprojekt.
Erfarenhet av att arbeta med globala företag och omsätta forskning till praktisk, tillämpningsorienterad kunskap.
Din anställning
Anställningsform: Gästprofessor HF kap 4 § 12, ett år med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda anställningstiden för en gästprofessor får omfatta högst fem år.
Omfattning: 25 %
Tillträde: 1 januari 2027.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/109
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 16 juni. https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/tina-carlson-ingdahl/,
rekryterande chef.
Fackliga frågor besvaras av:Saco‐S: Sunil Kumar, 033‐435 40 00.OFR/S: nås via e‐post: mailto:stvidhb@hb.se
.Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Borås
(org.nr 202100-3138), https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/
Allégatan 1 (visa karta
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501 90 BORÅS Arbetsplats
Högskolan i Borås Jobbnummer
9947519