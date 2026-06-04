Nu söker vi ungdomar som vill jobba hos oss i sommar!
Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Smedjebacken Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Smedjebacken
2026-06-04
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB i Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
WBAB är samhällsbyggare och en viktig lokal aktör som säkerställer de grundläggande funktionerna för ett hållbart samhälle – rent vatten i kranen, miljösäkert avlopp och effektivt omhändertagande av avfall.
Under sommaren sker en del underhållsarbete hos oss. Arbetet sker under dagtid och nedan följer en beskrivning:
Röjning av gräs och buskage
Till det här jobbet söker vi dig som är 18 år eller äldre och har B-körkort.
Det är meriterande om du har körkort för röjsåg med klinga.
Arbetet sker utomhus där du ansvarar för röjning av gräs och buskage runt våra olika anläggningar i Ludvika och Smedjebackens kommuner.
Du behöver ha en förmåga att arbeta efter instruktioner både självständigt och tillsammans med andra. Det är fördelaktigt om du tidigare har arbetat med liknande uppgifter.
Arbetet sker under perioden 1 juli – 30 september.
Du kommer att utgå från Bylandets reningsverk i Smedjebacken. Arbetskläder och redskapen du behöver för arbetet får du låna av oss.
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett säsongsjobb.
Arbetet sker under perioden 1 juli – 30 september.
Tillträde omgående.Publiceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 juni 2026. Urval och intervjuer sker löpande.
Skicka din ansökan i form av ett personligt brev och cv via e-post till jobb@wbab.se
.
Skriv: "Säsongsjobb" i ämnesraden. Tillträde omgående.
På WBAB strävar vi efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar.
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina ansökningshandlingar kommer vi att spara under pågående rekryteringsprocess och radera efter avslutad rekrytering.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt mediesäljare och liknande.
Kort om oss
WBAB är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vi är cirka 85 anställda och vårt uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. Vårt fullständiga namn är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, men vi kallar oss för WBAB. Hos oss är du med och gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobb@wbab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB
(org.nr 559031-4380) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wbab Kontakt
Enhetschef Avloppsrening
Stefan Funke-Orädd stefan.funke-oradd@wbab.se 024030973 Jobbnummer
9947514