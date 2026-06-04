Lärare i förskoleklass Lillhagsskolan, vikariat
Gävle kommun, Lillhagen rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-06-04
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
I Lillhagens rektorsområde arbetar vi utifrån våra prioriterade mål; Kunskap, Värdegrund, och Elevhälsoarbete. Till vår hjälp har vi flertalet förstelärare som arbetar områdesövergripande med samtlig personal på återkommande konferenser samt studiedagar. Höga förväntningar på både elever och personal genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar med kollegialt lärande och systematiska analyser och utvärderingar av vår undervisning för att såväl elever som personal ska få bästa möjlighet till utveckling. Skolorna har välfungerande elevhälsoteam.
I Lillhagsskolans röda hus arbetar Förskoleklass - åk 3 samt fritidshemmen Doppingen, Svanen, Tärnan och Viggen. Årskurs 4–9 samt Fritidsklubben har sina lokaler i "Vita huset".
Nu behöver vi din kompetens och arbetsglädje för att göra vårt arbete tillsammans än mer framgångsrikt! Vi söker nu en lärare till förskoleklassen, ett vikariat med möjlighet till förlängning start 260812- 270212.
Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Lockas du av att leda och motivera elever samtidigt som du skapar intresse och introducerar dem till skolvärlden inför ett livslångt lärande? Då är det dig vi söker till vår förskoleklass på Lillhagsskolan.
Tillsammans med dina kollegor utformar du en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Klassansvar.
• Att du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisningen.
• Att du stöttar och utmanar eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar undervisningen efter deras olika behov och förutsättningar.
Att arbeta som förskollärare i förskoleklass innebär att du är anställd på en semestertjänst. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor i både förskoleklass och fritidshem. Under delar av dagen ingår även arbete i fritidsverksamheten, vilket ger möjlighet till kontinuitet och helhet i elevernas dag.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskoleklass.
• Kunskap om läroplanen för grundskolan.
• Förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift, då det krävs i arbetet i dialog med kollegor, vårdnadshavare och elever.
• Goda kunskaper om, samt erfarenhet av arbete med digitala verktyg, då stora delar av undervisningen såväl som planeringen sker digitalt.
För att lyckas i rollen har du:
• Ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra.
• Förmågan att sprida lugn och stabilitet samt anpassar ditt agerande utifrån situationen.
• Skicklighet att leda, motivera och inspirera elever och får dem att utvecklas och må bra.
• I sociala sammanhang är du initiativtagande, har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och får andra att känna sig trygg.
• Förmågan att strukturera och planera ditt arbete väl.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Lillhagen rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Linda Östlund linda.1.ostlund@gavle.se 026-17 90 41 Jobbnummer
9947523