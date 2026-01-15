Pizzabagare sökes

Triss i S AB / Kockjobb / Hammarö
2026-01-15


Vi söker erfaren pizzabagare!

Vi söker nu en duktig och självgående pizzabagare till vår pizzeria.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pizzabagare
Kan arbeta i högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Har god samarbetsförmåga
Är serviceinriktad
vill jobba 5 dagar i veckan

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Degberedning
Baka och toppa pizzor
Förberedelser i köket
Hålla ordning och hygien

Vi erbjuder:
Bra arbetsmiljö
Heltid eller enligt överenskommelse
Stabil anställning förmånligt med bra lön för rätt person

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-mail
E-post: oscar.akalp@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Triss i S AB (org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta)
663 31  SKOGHALL

Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria

Jobbnummer
9685083

