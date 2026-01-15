Pizzabagare sökes
Triss i S AB / Kockjobb / Hammarö Visa alla kockjobb i Hammarö
2026-01-15
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Triss i S AB i Hammarö
Vi söker erfaren pizzabagare!
Vi söker nu en duktig och självgående pizzabagare till vår pizzeria.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som pizzabagare
Kan arbeta i högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Har god samarbetsförmåga
Är serviceinriktad
vill jobba 5 dagar i veckan Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Degberedning
Baka och toppa pizzor
Förberedelser i köket
Hålla ordning och hygien
Vi erbjuder:
Bra arbetsmiljö
Heltid eller enligt överenskommelse
Stabil anställning förmånligt med bra lön för rätt person
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-mail
E-post: oscar.akalp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Triss i S AB
(org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta
)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria Jobbnummer
9685083