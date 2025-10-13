Pizzabagare/Pizzabaker
Haydars Pizzeria AB söker pizzabagare.
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom Pizzeria. Vi söker dig som är stresstålig och kan arbeta i tempo. Som pizzabagare ska du baka pizza, bröd och andra rätter.
Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar in i vår verksamhet och bland övriga personal.
Haydars Pizzeria AB is looking for a pizzabaker.
The work involves usual tasks within Pizzeria. We are looking for person who are stress-resistant and can work at a fast pace. As a pizza baker, you prefer to bake pizza, bread and other dishes.
We will place great emphasis on your personal qualities as it is important that you fit into our business and among other staff.
Välkommen att ansöka till vår epost!
Your are welcome to apply through our email! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: rogerrudi0101@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iWork AB
(org.nr 559207-5088)
Östra Torggatan 2 A (visa karta
)
672 41 TÖCKSFORS Arbetsplats
Haydars Pizzeria AB Jobbnummer
9554812