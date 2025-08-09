Pidebagare
Lezzet Mangal AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lezzet Mangal AB i Stockholm
Vi söker dig som är en duktig och driven Pidebagare till vårt härliga team i Kista gallerian!
Lezzet Mangal AB är en restaurang i Kista Gallerian MEET food court. Vi är inriktade på kolgrillade rätter med menyer inspirerade från det turkiska köket.
Idag är vi cirka 20 anställa och vi söker nu ytterligare medarbetare för att ge våra kunder en bra service och smakrika rätter.
Tempot är bitvis högt och arbetet medför även helger och kvällar. Du som söker skall vara stresstålig, van att arbete, ha god samarbetsförmåga samt servicekänsla.
Om du är intresserad av att utvecklas inom restaurang med inriktning mot kolgrillade rätter är du välkommen att söka tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Via e-post
E-post: yukselgeorge@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pidebagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lezzet Mangal AB
(org.nr 556911-3706), https://mangalkolgrill.se/
Kista Galleria (visa karta
)
164 91 KISTA Jobbnummer
9451470