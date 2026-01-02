Personliga assistenter - Dagtid
Primacura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mark Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mark
Vill du jobba lite extra vid sidan av din nuvarande anställning?
Har du behov av en liten tjänst?
Då kanske detta är något för dig!
Vi söker bara kvinnliga assistenter, helst 50+. Du är positiv och ansvarsfull som person, med stort engagemang och hög nivå av integritet där du kan skilja på att vara privat och professionell. Du ska kunna arbeta självständigt men även kunna ta direktiv av vad kunden vill få hjälp med. Körkort är ett krav då man i tjänsten kör kundens bil.
Arbetspassen är förlagda månd-sönd kl 8-15.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Du som personlig assistent ska vara behjälplig med det mesta som ingår i vardagen, förflyttningar, personlig hygien, på- avklädning, matlagning, hushållssysslor mm.
Vår kund är en glad, trevlig och social kvinna med mycket humor. Hon gillar att baka, laga mat, gå ut och shoppa, fika mm.
För oss är det viktigt att du, liksom kunden känner dig trygg när du påbörjar din anställning. Vi erbjuder därför bredvidgång med ordinarie personal till dess att du känner dig redo.
Skicka ditt CV och personliga brev till stella@primacura.se
Behovet är omgående och intervjuer kommer ske löpande så skicka din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Primacura är ett etablerat assistansföretag som varit med sedan 2007 med huvudkontor på Lars Kaggsgatan 2 i Borås. Vi driver även daglig verksamhet, Prima Hunddagis.
Vi är ett familjärt företag som värdesätter allas lika värde, där trivsel och tillhörighet är av största vikt. Vi drivs av ambitionen att goda relationer och tillgänglighet för våra kunder och anställda ska vara marknadens bästa. Vi arbetar nära tillsammans och det ska vara enkelt att nå oss på kontoret för att få svar på eventuella frågor så snabbt som möjligt. Vi har bra anställningsvillkor och det finns kollektivavtal som reglerar din anställning.
Välkommen till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: stella@primacura.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mark". Arbetsgivare Primacura AB
(org.nr 556742-5789)
511 95 ÖXABÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primacura - Mark Kontakt
Uppdragschef
Stella Anadiotis stella@primacura.se 0705796622 Jobbnummer
9667768