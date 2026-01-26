Personlig assistent till Nyköping, schemarad 86%
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping
2026-01-26
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dvt Assistans AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Flen
, Norrköping
eller i hela Sverige
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vi söker nu en personlig assistent till vårt team i Nyköping, som kan arbeta enligt ett fast schema på cirka 86%. Arbetspassen är förlagda över dygnets alla timmar och innefattar dag-, kvälls-, vaken natt- samt heldagspass.
Hos oss får du möjlighet att bli en del av ett härligt team med glada kollegor, där det råder högt i tak och en riktigt trevlig arbetsmiljö.
Som personlig assistent hos vår kund ansvarar du för att hjälpa till med personlig hygien, hushållssysslor och förflyttningar.
Vi ser gärna att du som söker:
• är trygg i dig själv
• kan arbeta dag-, kvälls-, helg- och vaken natt vid behov
• har vårderfarenhet
• är flexibel
• har god fysisk hälsa
Körkort är ett krav eftersom du kommer att köra kundens bil i tjänsten.
För tjänsten krävs ett uppvisat utdrag från belastningsregistret. Beställ gärna ditt utdrag så snart som möjligt via länken:https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
Tjänstgöringsgrad: cirka 86%
Anställningsform: Så länge uppdraget varar
Lön: fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: snarast - vänta inte med din ansökan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9703583