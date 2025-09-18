Personlig assistent till man i Uppsala
2025-09-18
Vi på Vivant assistans erbjuder personlig assistans till människor med funktionsvariation enligt lagen om stöd och service. Vår vision är att, i samarbete med den personliga assistenten, värna om kundenss självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Till grunden av vårt arbete på Vivant ligger en gedigen värdegrund och vår ambition är att anpassa det praktiska utförandet av vårt arbete för att det ska passa den enskilda individens behov.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vidare ser vi att du är positiv, har en god kommunikativ förmåga, är stresstålig och har lätt för att komma in i en ny arbetsrutin.
Att ditt arbete präglas av ett gott omdöme och integritet är en självklarhet för dig. Vi sätter stort värde i att du värnar om andra människors välmående, drivs starkt av att skapa positiva relationer och har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller adekvat utbildning är meriterande men störst vikt kommer att läggas på personlig lämplighet då tjänsten innebär ett mycket nära samarbete med kunden.
OM TJÄNSTEN
OM TJÄNSTEN

Vi söker en personlig assistent till en man i 40-årsåldern som bor centralt i Uppsala och arbetar dagtid. Vi letar efter dig som är en positiv och trygg person med det där lilla extra - en frisk fläkt som trivs med att ge stöd i vardagen.
Du följer med till hans arbetsplats och är ett stöd under arbetsdagen.
Du behöver förstå och respektera en professionell arbetsmiljö samt följa sekretess och integritet.
Arbetet omfattar praktiskt stöd och hjälp med förflyttningar, vilket innebär tunga lyft.
Vi ser gärna att du är fysiskt stark och har god kondition.
Kön spelar ingen roll - det viktigaste är din personlighet och att ni trivs ihop.
Vi söker dig som
Är pålitlig, ansvarsfull och flexibel.
Har ett gott bemötande, humor och hög integritet.
Gärna har erfarenhet av vård/omsorg eller liknande, men det är inget krav.
Det är mycket viktigt att du är flexibel, snabbtänkt och lyhörd till hur du bäst kan hjälpa kundens utefter deras behov. Du kommer stundtals att ingå i ett arbetsteam och bör därför även ha en god samarbetsförmåga.
För denna tjänst krävs det att du:
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Tim anställning med möjlighet till fast rad.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse. Övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Rekryteringsprocessen Vivants's Rekryterare kommer att läsa igenom din ansökan och sedan återkomma ifall du blir aktuell för en intervju.
Inför anställning hos Vivant Assistans
För anställning hos Vivant Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Vivant Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vi kommer begära utdrag ur belastningsregistret därmed är det bra att du redan nu beställer den via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vill du veta mera om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta oss!
Hälsningar
Vivant Assistans https://www.vivant.se/ Ersättning
