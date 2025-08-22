Personlig assistent till Järfälla

Assistanskraft i Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2025-08-22


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Assistanskraft i Stockholm AB i Järfälla, Danderyd, Stockholm, Botkyrka, Värmdö eller i hela Sverige

Vi på Assistanskraft AB söker just nu en personlig assistent till vår kund i Järfälla.
Kunden i fråga är en 48-årig man som är mycket aktiv, arbetar deltid och är ute och åker bil dagligen i olika ärenden. Sitter i rullstol och behöver hjälp med en del ADL och andra förekommande uppgifter i ett hem.
Vi söker dig som är lugn och lyhörd med hjärtat på rätt ställe. Du ska inte vara rädd för hundar eller allergisk mot pälsdjur. Du ska vara rökfri, ha körkort och ha god körvana.
Utifrån kundens önskemål så söker vi en man till den här tjänsten. Viktigt att du har god fysik då tunga lyft kan förekomma.
Tjänsten är en heltidstjänst på ett rullande schema, främst dagtid vardagar men kvällar och helger förekommer.
Du kommer ingå i en fantastisk arbetsgrupp där flexibilitet, att man ställer upp för varandra och god arbetsmoral är en självklarhet.
Om anställningen: Vi tillämpar individuell lönesättning, övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. Tillträde omgående.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
Anställningen kommer att föregås av intervjuer och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@assistanskraft.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Järfälla".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Assistanskraft i Stockholm AB (org.nr 559465-3585)
175 61  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Verksamhetschef
Yvonne Bergklint
yvonne@assistanskraft.se
079-143 87 71

Jobbnummer
9472408

Prenumerera på jobb från Assistanskraft i Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Assistanskraft i Stockholm AB: