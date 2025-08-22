Personlig assistent till Järfälla
Assistanskraft i Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla
2025-08-22
Vi på Assistanskraft AB söker just nu en personlig assistent till vår kund i Järfälla.
Kunden i fråga är en 48-årig man som är mycket aktiv, arbetar deltid och är ute och åker bil dagligen i olika ärenden. Sitter i rullstol och behöver hjälp med en del ADL och andra förekommande uppgifter i ett hem.
Vi söker dig som är lugn och lyhörd med hjärtat på rätt ställe. Du ska inte vara rädd för hundar eller allergisk mot pälsdjur. Du ska vara rökfri, ha körkort och ha god körvana.
Utifrån kundens önskemål så söker vi en man till den här tjänsten. Viktigt att du har god fysik då tunga lyft kan förekomma.
Tjänsten är en heltidstjänst på ett rullande schema, främst dagtid vardagar men kvällar och helger förekommer.
Du kommer ingå i en fantastisk arbetsgrupp där flexibilitet, att man ställer upp för varandra och god arbetsmoral är en självklarhet.
Om anställningen: Vi tillämpar individuell lönesättning, övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. Tillträde omgående.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
Anställningen kommer att föregås av intervjuer och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@assistanskraft.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Järfälla".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistanskraft i Stockholm AB
175 61 JÄRFÄLLA
För detta jobb krävs körkort.
Verksamhetschef
Yvonne Bergklint yvonne@assistanskraft.se 079-143 87 71
