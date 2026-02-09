Personlig assistent till 2-åring i förskolan - timvikarie!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu söker vi en personlig assistent för arbete med ett barn i förskolan - timvikarie.
Kunden är en go och glad liten kille på 2 år som på grund av sin funktionsnedsättning behöver ha med sig en personlig assistent i förskolan. Hans utmaningar innebär bland annat att han behöver hjälp med extra tillsyn, förflyttningar, övervak vid vila och sondmatning.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av liknande arbete, men det är inte ett krav då den personliga lämpligheten är viktigast.
Arbetstiderna är förlagda mellan kl. 7:40-16:20 måndag till torsdag varje vecka.
Söker du ett givande och utvecklande arbete?
Skicka in din ansökan redan idag! Rekrytering sker löpande!
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
