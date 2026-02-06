Personlig assistent sökes till tjej i Falköping.
2026-02-06
Du kommer få möjlighet att arbeta som personlig assistent till mig, en kvinna på lite mer än 35 år som bor i egen bostad. Jag är blind, har en lätt hörselskada och har en intellektuell funktionsnedsättning.
Det är meriterande om du mött personer med kommunikationssvårigheter tidigare, men det är inget krav. Det viktigaste är ditt engagemang och att du har ett genuint intresse av att bidra till ökad livskvalité för mig.
Vi kommer trivas bra tillsammans om du också har ett sinne för humor samt tycker om att hitta på roliga saker då jag tycker om att vara aktiv. Du kommer vara med mig på daglig verksamhet samt alla mina fritidsaktiviteter och hjälpa mig sköta mitt hem och min personliga hygien.
Som person ser jag att du är glad och positiv, lugn, lyhörd och ansvarstagande. Du skall vara rökfri och ha körkort.
Det finns ett visst utrymme för att önska sysselsättningsgrad.
1 tjänst (med möjlighet att välja 70-95 %) med arbetstid förlagd till längre arbetspass på dag/kväll samt dygnspass med sovande jour på både vardagar och helg.
En stor del av arbetet sker tillsammans med mina andra assistenter (både killar och tjejer) eftersom det är dubbelassistans på dag och kvällstid.
Välkommen med din ansökan märkt "FA" senast 2026-03-06 till arbetsgivaren via e-post: info@skaraborgsassistans.com
Anställningsintervjuer hålls löpande. Vi har endast möjlighet att höra av oss till de som är aktuella för en vidare kontakt.
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos minderåriga samt hos vissa vuxna. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av medlemmarna själva helt utan vinstintresse. Vi är idag 45 medlemmar med ca 300 personliga assistenter och vi är själva arbetsledare för våra egna assistenter medan SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@skaraborgsassistans.com
http://www.skaraborgsassistans.com
521 35 FALKÖPING
