Personlig assistent sökes till man i Malmö
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-08-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Tjänsten: Vi söker nu en personlig assistent som kan arbeta deltid på ca 80% (ca 148h i månaden). Arbetstiderna är förlagda under dagar och kvällar. Nätter kan förekomma. Därav ser vi gärna att du kan arbeta alla tider på dygnet. Arbetspassen ser bland annat ut på följande sätt med reservation att ändringar kan ske: 07.30-16.00 och 16.00-22.30.
Vem är jag? Hej, jag är en positiv och glad ung man på ca 30 år som är väldigt idrottsintresserad och tränar varje vecka, vilket medför att mycket av min fritid går åt just träning. När jag inte tränar tycker jag om att se på film, serier, diskutera om allt mellan himmel och jord och umgås med människor. Sedan födseln har jag en CP-skada som gör att jag behöver hjälp med det mesta i min vardag; träning, kommunikation, daglig hygien och sköta hemmet, jag kommunicerar via taldator och bliss. Vidare bor jag i egen lägenhet i anslutning till mina föräldrars hus i utkanten av Malmö.
Vem är du? Det är önskvärt att du är en varm, omtänksam person med positiv energi och nära till skratt. Du bör även kunna tala och förstå svenska obehindrat. Det är en fördel om du har erfarenhet av vårdyrket eller av att jobba med människor sedan tidigare. Är du idrottsintresserad är även det en stor fördel!
Det är krav på att du
är rökfri
har körkort
ej har allergi mot pälsdjur
har vårderfarenhet eller motsvarande
kan simma och tål klor
Det är meriterande om du
är idrottsintresserad
Omfattning: Deltid ca 80% (ca 148h i månaden) Antal tjänster: 1 Tillträde: Omgående men enligt överenskommelse Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), http://www.nordstromassistans.se Arbetsplats
Nordström Assistans Kontakt
Annie annie.alvarsson@olivia.se Jobbnummer
9465331