personlig assistent sökes till Älta/Nacka
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-04-24
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vill du göra verklig skillnad i någons vardag?
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en 69-årig kvinna med multipel skleros (MS) som bor i Älta. Som personlig assistent blir du ett nära och betydelsefullt stöd i hennes vardag och bidrar till trygghet, struktur och ökad livskvalitet.
Om uppdraget
Arbetet innebär att ge stöd i både personliga och praktiska moment i vardagen. Rollen kräver lyhördhet, ansvarstagande och ett respektfullt bemötande. Du arbetar nära brukaren i hennes hemmiljö och blir en viktig del av hennes dagliga liv.
Vi söker dig som
Är kvinna (önskemål enligt brukarens behov)
Har erfarenhet av förflyttningsteknik
Kan hjälpa till med personlig hygien och sjukgymnastik
Trivs med hushållssysslor och att hålla hemmet i ordning
Är noggrann, metodisk och ordningsam - du ser själv vad som behöver göras
Är rökfri
Är flitig, arbetsam och har ett gott bemötande
Har körkort (meriterande då kunden bor i villaområde)
Kan hjälpa till med dator och mobila arbetsuppgifter
Arbetstider
Du behöver kunna arbeta dag, kväll och natt.
Nattpassen är sovande jour.
Vi erbjuder
Introduktion och utbildning med start snarast
Lön enligt kollektivavtal
Timlön
Semesterersättning
OB-ersättning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, trygghet och att personkemin fungerar väl
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
