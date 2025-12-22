Personlig assistent sökes
2025-12-22
Vill du arbeta med en meningsfull insats varje dag, i en roll där du får vara närvarande? Nu söker vi dig som vill bli personlig assistent till en kvinna i 75-årsåldern bosatt i Östersund. Hennes intressen är kultur, musik och att socialisera ute bland folk.
Ditt nya jobb
Som personlig assistent arbetar du nära medborgaren och underlättar för henne att leva ett så självständigt och värdefullt liv som möjligt. Ditt arbete styrs av medborgarens genomförandeplan. Du assisterar medborgaren med att utföra dagliga sysslor som att handla och tillreda mat, städa eller andra hushållssysslor. Du hjälper även till med personlig hygien och omvårdnad. Du kommer att arbeta i medborgarens hem där flertalet hjälpmedel finns till hands.
Vanliga arbetsuppgifter
• Tillreda mat och assistera under måltider.
• Hjälpa till med städning och andra hushållssysslor.
• Assistera vid förflyttningar och dagliga aktiviteter.
• Hjälpa till med personlig omvårdnad.
Din kompetens
Krav
• Tidigare erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
• Utbildning i lyfthjälpmedel.
Vi söker dig
Som har en god muntlig kommunikation. Du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Som lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen. Som är självgående och tar ansvar för Din uppgift. Du strukturerar själv ditt arbete och driver dina processer vidare. Som är tydlig och kommunicerar på ett tydligt sätt, det vill säga att Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter samt påminner och följer upp. Du har en god språklig analytisk förmåga och förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Du producerar egna dokumentationer av hög kvalitet. I huvudsak arbetar Du självständigt tillsammans med medborgaren vilket innebär att Du behöver ta ansvar för dina arbetsuppgifter och samtidigt vara flexibel.
En hälsning från din blivande chef
Nu har du chansen att bli en del av en assistansgrupp om 3 personer med ett viktigt arbete som gör skillnad, på riktigt.
Vi jobbar framåt med hjärtat för ett bättre Östersund. Välkommen med din ansökan!
Med vänliga hälsningar
Simon Rödén
Enhetschef Personlig assistans
Sektor funktionshinder
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
