Personlig assistent sökes

Vi söker nu flera personliga assistenter åt en man i 30 års ålder, där du som assistent är med honom till daglig verksamhet samt i kundens hem. Sedvanliga arbetsuppgifter som husshållsysslor, promenader, aktiviter och stötta kunden i sitt behov av stöd. Du som personlig assistent behöver vara lugn och inlyssnande för kundens behov och gärna erfanhet av lågaffektivt bemötande och utmanande beteende. Kunden har assistans dygnet runt och jour nattid, arbetspassen är fölagda under dag/kväll/nattpass.
Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade
