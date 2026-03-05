Personlig assistent Råneå
2026-03-05
Hej!Vad roligt att du är intresserad av att arbeta hos oss! Vi söker nu en personlig assistent och hoppas att just du är den vi letar efter.Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagens syfte är att stärka individens rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem, i detta fall hos en brukare bosatt utanför Råneå. Du har ditt huvuduppdrag hos en brukare, men det kan bli aktuellt att arbeta i kombinationsschema hos fler brukare i Luleå området. Du kommer att vara schemalagd för arbete dag, kväll och varannan helg. I hemmet förekommer husdjur.Vi är väldigt glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö där vi strävar efter att ge dig en god medarbetarupplevelse. Vid anställning får du en individuellt anpassad introduktion med fokus på att ge dig de verktyg du behöver för att lyckas i ditt uppdrag.Läs gärna mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här: www.lulea.se/anstallning
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns!Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i brukarens hem och vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och kan omfatta allt från personlig omvårdnad och förflyttningar till att följa med brukaren på aktiviteter. Målet är att ge varje individ möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Allt arbete utgår från brukarens behov, förutsättningar och önskemål.Vi arbetar med hög kvalitet och med våra grundläggande värderingar som vägledning. De personer vi finns till för ska mötas av engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare som arbetar i enlighet med sitt uppdrag och gällande lagstiftning. Dokumentation är en central del av arbetet, och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.Kvalifikationer
För att vara aktuell för det här uppdraget behöver du ha:
• God digital kompetens
• Utbildning i svenska som lägst motsvarande årskurs 9
• B-körkort och tillgång till egen bil för att ta dig till och från arbetsplatsen
Det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande samt om du är utbildad undersköterska. Som person är du relationsskapande, trygg och lösningsorienterad. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Låter det här som något för dig? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss - vi ser fram emot att ta del av den!Övrig information
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310448". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lina Eriksson 0920-45 30 00 Jobbnummer
9778290