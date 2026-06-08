CNC- Operatör till Nordåker Teknik AB
Onepartnergroup Ggvv AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
På NTEK kombinerar vi djup expertis inom CNC- och längdsvarvning med moderna arbetssätt som tar projektet från CAD till färdig komponent med maximal precision. Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, ansvar och lagarbete står i fokus? Vi söker nu en noggrann och engagerad CNC-operatör till vårt team på kvällsskiftet.
Dina arbetsuppgifter;
Ladda material i maskin
Läsa och arbeta efter ritningar
Hantera program och inställningar i dator (Electron)
Mäta och kvalitetskontrollera detaljer
Byta skär samt justera och kompensera maskiner
Utföra enklare underhåll och daglig skötsel
Säkerställa ordning och reda i produktionen
Om dig;
Du har en god teknisk förståelse och ett genuint intresse för teknik. Erfarenhet av CNC är meriterande. Du har förmåga att läsa, tolka och mäta utifrån ritningar. Du behärskar svenska väl och kan både ta emot och ge instruktioner på ett tydligt sätt.
Som person är du självgående och tar egna initiativ i arbetet. Du har en hög arbetsmoral och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att lära dig nya moment. Arbetet kan vara fysiskt krävande, och du är därför bekväm med tunga lyft.
Du är också engagerad, energisk och bidrar med en positiv inställning i ditt arbete.
Arbetstider;
Andra skift: Måndag–torsdag kl. 14:00–00:00
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230), https://www.onepartnergroup.se/
334 32 ANDERSTORP Kontakt
Kompetensansvarig
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se +46709282298 Jobbnummer
9952170