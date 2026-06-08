DevOps Engineer med fokus på OpenShift
Avaron AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll där du bygger och vidareutvecklar säkra plattformstjänster i ett dedikerat privat moln. Miljön ställer höga krav på automation, stabil drift och regelefterlevnad, samtidigt som du arbetar nära både interna team och extern driftpartner för att få plattformen att fungera sömlöst i praktiken.
Här får du arbeta med hela kedjan från plattformsdesign och härdning till CI/CD och etableringsstöd för utvecklingsteam. Rollen passar dig som trivs i komplexa miljöer där säkerhet, integrationer och tydliga gränssnitt mellan organisationer är centrala. Det här är en möjlighet att påverka hur moderna, robusta och säkra plattformslösningar byggs i en samhällsviktig verksamhet.
ArbetsuppgifterDu designar, konfigurerar och automatiserar plattformslösningar i ett dedikerat privat moln.
Du ansvarar för livscykelhantering, drift och härdning av Red Hat OpenShift.
Du bygger, vidareutvecklar och underhåller säkra CI/CD-pipelines i Azure DevOps.
Du automatiserar infrastruktur med Terraform/OpenToFu och Ansible mot leverantörens API:er och portaler.
Du arbetar med sårbarhetsskanning och säkerställer en hög säkerhetsnivå i plattformen.
Du fungerar som teknisk länk mellan verksamheten och extern driftleverantör, särskilt i frågor som rör nätverk, brandväggar och certifikat.
Du ger etableringsstöd till utvecklingsteam och bidrar till att plattformen blir enkel att använda och förvalta.
KravMinst 5 års dokumenterad erfarenhet som DevOps Engineer med fokus på plattformslösningar i privata moln eller dedikerade miljöer.
Djupgående och praktisk erfarenhet av konfiguration, drift och livscykelhantering av Red Hat OpenShift.
Expertkunskap i att designa, bygga och underhålla komplexa pipelines i Azure DevOps.
Avancerad kunskap i Terraform/OpenToFu och Ansible eller motsvarande för att orkestrera infrastruktur mot leverantörens API:er eller portaler.
Praktisk erfarenhet av härdning samt sårbarhetsskanning, exempelvis med SonarQube, Trivy eller Harbor.
God förståelse för nätverksarkitektur, brandväggsöppningar samt certifikathantering mellan organisationen och leverantörens datacenter.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeRed Hat Certified Specialist in OpenShift Administration eller motsvarande tillverkarcertifiering.
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta efter en tydlig ansvarsfördelningsmodell mellan kund och extern driftleverantör.
Minst 3 års erfarenhet av att hantera CI/CD, paketberoenden och uppdateringar i miljöer utan direkt internetåtkomst.
Minst 3 års erfarenhet av att sätta upp monitorering med exempelvis Prometheus, Grafana eller ELK för miljöer utanför den egna organisationen.
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta i miljöer där underliggande infrastruktur hanteras av en extern driftpartner.
Minst 3 års kunskap om informationssäkerhet och suveräna molnlösningar, exempelvis Säkerhetsskyddslagen, NIS2 eller ODR.
Minst 1 års erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869608-2040935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sundsvall Centralstation (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
9952169