Personlig Assistent i centrala Västerås omgående!
Legolas Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-11-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Legolas Personlig Assistans AB i Västerås
Jag söker dig som är rökfri vid 20-35 års åldern och som skulle kunna passa in i min vardag.
Du måste vara någorlunda tekniskt lagd, dvs inte främmande att fixa dator, iPhone och använda verktyg av olika slag. Jag vill också att du ska kunna skriva svenska och engelska flytande.
Andra viktiga egenskaper:
Du ska ha lätt att umgås med personer i olika åldrar.
Du ska kunna se vad som ska göras utan att jag säger till.
Du ska ej vara beroende av mobil under arbetstid!
Flytande svenska i både tal och skrift.
Bra engelska i både tal och skrift
Körkort är ett krav! Har du inget behöver du inte göra en ansökan. Jag har egen bil som assistenerna kör.
Lite om mig och min skada:
Jag är en man på 50 års åldern som är ryggmärgsskadad efter en olycka. Jag är förlamad från axlarna och kör permobil med sug o blås styrning.
Själv är jag en utåtriktad man som tycker om att vara där det händer saker och att umgås med folk. När vädret inte tillåter att man går ut, ser jag gärna på en bra film eller fixar och grejar med hemmet.
Jag bor i en lägenhet på stan i Västerås och där sker det mesta av jobbet.
Det är väldigt viktigt att jag kan lita på dig och att du tar jobbet på allvar, att personkemin stämmer är mycket viktigare än meriter!
Erfarenhet inom vård är ett stort plus men inget krav! Arbetsuppgifterna innebär bland annat sköta min personliga hygien, sjukgymnastik, ta hand om hemmet, matlagning, köra bil, och andra vardaglig sysslor som jag behöver hjälp med.
Såhär ser arbetstiderna ut hos oss.
24 timmars pass: Man börjar 14:00 och slutar 14:00 dagen efter. Cirka 1-2 pass per vecka. (4.5 timme är satt som väntetid/jour).
3 timmars pass: Man börjar 11:00 och slutar 14:00. (Ca 1-2st pass per vecka.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: a.alm@me.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig Assistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Legolas Personlig Assistans AB
(org.nr 556655-6329) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Legolas Personlig Assistans Aktiebolag Kontakt
André Alm a.alm@me.com Jobbnummer
9584454