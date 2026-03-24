Personlig assistent Hallsberg
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg , Malmö, Örebro och Trollhättan. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och LSS-boende.
Vi söker en personlig assistent till en rullstolsburen kvinna i centrala Hallsberg. Hon behöver hjälp med all personlig omvårdnad, olika hushållssysslor såsom matlagning, tvätt och städning.
Du följer även med henne på aktiviteter utanför hemmet såsom speedway och små dagsutflykter ibland vid fint väder.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Vi ser gärna att du som person är noggrann, lyhörd, punktlig, kan ta egna initiativ och brinner för allas lika värd och möjligheter till att leva sitt liv på dina egna villkor.
Kravet är att du har körkort och är rökfri. Du kör kundens egen bil när ni åker på utflykt. Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Du kommer att ingå i en stabil och trevlig personalgrupp.
Tjänsten är vid behov.
Uppdragen tillsätts löpande så skicka in din ansökan redan idag! För våra kunders och anställdas säkerhet begär vi in registerutdrag på samtliga personer som anställs hos bolaget. Du hittar och beställer utdraget själv på polisens hemsida, utdraget heter kontrollera egna uppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), https://karriar.oc.se
702 27 ÖREBRO
