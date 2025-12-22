Personlig Assistent Bromma Timanställning
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en kvinna som vill bli en trygg och viktig person i vår kunds liv. Hennes epilepsi gör att hon behöver ständig tillsyn så det är viktigt att assistenterna hela tiden har full fokus på henne. Det är viktigt att assistenten har en god svenska för att kommunikationen med vår kund ska fungera.
Vår kund har utvecklingsstörning, autism och epilepsi. Hon är en lugn och trygg tjej som tycker om musik, promenader, att pyssla och ta det lugnt hemma i soffan. Hon trivs bäst i sällskap av andra och har stort behov av betydelsefulla personer runt henne.
Hon har assistans dygnets alla timmar, förutom när hon är på daglig verksamhet (vilket hon är vardagar 7.45-16.30). Arbetet som assistent är förlagt mestadels på pass från 16.30 på vardagar, kvällar, nätter och helger.
Vi söker assistenter som tillsammans med familjen och assistansbolag vill vara med och bygga en trygg assistans där varje dag blir meningsfull.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som assistent behöver vara ansvarstagande, lojal, lyhörd, noggrann, initiativrik och positiv. Ett stort mått av tålamod är också viktigt. Du får gärna ha erfarenhet från personer med funktionsnedsättning eller erfarenhet av arbete med barn. Mest av allt söker vi rätt person.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester - vi ställer upp för vår kund och varandra. Introduktion och utbildning sker på arbetsplatsen.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av personlig assistans.
• Pedagogisk utbildning.
• Erfarenhet av epilepsi.
• Erfarenhet av autism.
• Erfarenhet av funktionsnedsättning.
• Flexibel och kan ta pass på kort varsel.
• God svenska i tal och skrift är ett krav.
• Körkort och bil är meriterande men inget krav.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Timanställning.
• Arbetstider, oregelbundet och varierar vecka för vecka.
• Tjänsten gäller främst helg då man jobbar dygnpass men även vardagskvällar och nätter förekommer.
• Jourtid är kl 00-06 i schemat.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Jobbnummer
9658981