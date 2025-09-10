Personlig assistent åt 48-årig man i Lund
2025-09-10
Om tjänsten
Vi söker en personlig assistent åt en 48-årig man med funktionsnedsättning/högfungerande autism. Arbetet utförs i den miljö där den assistansberättigade vistas, främst i hemmet. Arbetspassen är i första hand schemalagda två-tre dagar i veckan mellan 14.00 och 03.00. Tiden för tjänstgöring omfattar dag och kvällspass samt eventuell helgtjänstgöring någon helg per månad.
Vi ser gärna att du kan ta rollen som arbetsledare för assistansgruppen. Du har då huvudansvar för planering, kontakt med anordnare m.m.
Vem är du?
Du är en ansvarsfull och ärlig person som är lyhörd, empatisk och trygg i dig själv. Du kan arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med övriga assistenter och den assistansberättigade. Du är också driven och har förmåga att ta initiativ till olika aktiviteter.
Vi värdesätter tidigare erfarenhet inom personlig assistans och högfungerande autism, men personlig kemi är av största vikt för vår kund.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du
Är man
Har kunskap om autism eller liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Har manuellt körkort
Lund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@meraassistans.se Arbetsgivare Mera Assistans i Malmö AB
