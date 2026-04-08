Personlig assistent/Arbetsledare, Nacka

2026-04-08
Jag heter Simon, är snart 36 år och bor i Orminge. Jag är rullstolsburen och lever ett aktivt liv med resor, träning och samhällsengagemang.
Nu söker jag en personlig arbetsledare till min assistans, som även arbetar som personlig assistent. Tjänsten är på minst 80 % i ett rullande 4-veckorsschema. Arbetsledarskapet delas och delat bemanningsansvar ingår, vilket innebär att tjänsten periodvis kan uppgå till 100 %. I schemat förekommer dygnspass, längre pass och dagpass samt väntetid/jour nattetid.
Du hjälper mig i vardagen och i mitt hem, samt vid aktiviteter och resor. Arbetet innefattar även stöd i mitt engagemang inom föreningen JAG i Stockholms län, där jag ibland är talesperson. I dessa sammanhang finns alltid en företrädare med, men du är med i det praktiska.
Jag är rullstolsburen och behöver hjälp med träning och förflyttningar. I hemmet finns takliftar, men utanför hemmet sker förflyttningar manuellt.
Du som söker är snäll, snabb i tanken och har positiv energi. Du är lösningsorienterad, allmänt kunnig och trygg i sådant som hör ett hem till. Du är rökfri och har god fysik, då arbetet kräver både styrka och uthållighet.
Jag talar inte men kommunicerar mycket. Du behöver tala felfri svenska och ha god förmåga att tolka och förmedla det jag uttrycker. Jag använder tecken samt en kommunikationsapp i min iPad, därför behöver du ha erfarenhet av att använda iPad. Din fantasi får gärna vara större än min.
Jag reser ett par gånger per år, oftast upp till en vecka åt gången. Du behöver kunna följa med på minst en resa per år. På vintern åker jag på skidresa (jag åker skicart) och på sommaren kan det bli resor till exempelvis Skåne eller Gotland. Ibland förekommer även resor utomlands.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av personlig assistans eller arbetsledande ansvar
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
