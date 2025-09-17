Personlig assistent 83,84%
Älvsbyns Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Älvsbyn
2025-09-17
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Arbetsuppgifter
Som Personlig assistent arbetar du i den enskildes hem i enlighet med LSS-lagen. Tjänsten är hos en manlig brukare som bor i centrala Älvsbyn.
Du ska stödja och hjälpa brukaren utifrån genomförandeplanen i enlighet med LSS-värdegrund och brukarens behov. Dokumentation är en viktig del i arbetet. Du kommer att ingå i ett arbetslag med 3 andra assistenter men arbetet ställer höga krav på självständighet och ansvarstagande då du arbetar ensam. Du kommer även ha ett tätt samarbete med andra berörda verksamheter i kommunen så som Hälso- och sjukvården (HSV). Arbetstiden är förlagd till dygnsarbete med sovande jour. Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
• Du har genomfört Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå, eller annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömar likvärdig.
• Du är lösningsfokuserad med ett stödjande och motiverande förhållningssätt samt har ett lågaffektivt bemötande.
• Du har tydligt brukarfokus och är lyhörd samt har god förmåga till samverkan med brukare, anhöriga samt andra personer/professioner i brukarens nätverk.
• Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, ex. upprätta, utvärdera och följa upp genomförandeplan.
• Du kan utföra olika vårdåtgärder på uppdrag av Hälso- och sjukvårdspersonal.
Erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper eftersom dessa, utöver formell kompetens, är en viktig förutsättning att lyckas i din yrkesroll.
Vi erbjuder dig tillsvidareanställning på 83,84% med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2025-10-05 Övrig information
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Provanställning kan komma att tillämpas om prövobehov föreligger.
Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs vid anställning.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734)
Kommunal Älvsbyn alvsbyn.norrbotten@kommunal.se 0929-17000 vx
