Personlig assistent
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
Om tjänsten
Att arbeta som personlig assistent innebär att du skapar trygghet och stöd i vardagen. Du ser till att allt fungerar, hanterar oväntade situationer med lugn och professionalism och bidrar till att skapa en meningsfull och trygg tillvaro för den du assisterar. Det är ett arbete som kräver engagemang, ansvar och stabilitet - men som också ger dig möjlighet att verkligen göra skillnad i någons liv. Vi söker nu en erfaren och trygg personlig assistent till en 26-årig tjej i Gråbo(Lerums kommun) med omfattande vårdbehov. Hon kommunicerar med hjälpmedel och, även om hon inte talar, förstår hon allt som sägs.
Tjänsten är en deltidsanställning på cirka 75% och innefattar arbete dagtid och kvällstid, samt natt med jour. Du arbetar i dubbelassistans, och det är viktigt att du är flexibel när det gäller arbetstider.
Vem är du?
Vi tror att du har en naturlig omsorgsförmåga, ser det där lilla extra och befinner dig på en stabil plats i livet. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller utbildning som undersköterska är meriterande och ger dig goda förutsättningar att ge det stöd och den omsorg som krävs. Du är en trygg och pålitlig person med ett genuint engagemang för att hjälpa andra. Det finns goda bussförbindelser som gör det möjligt att pendla till arbetsplatsen, även om du bor i exempelvis Göteborg.
Stabil och ansvarsfull - du tar ansvar för vardagen och hanterar både planerade och oväntade situationer med lugn, trygghet och professionalism.
Fysisk och flexibel - du har god kroppsstyrka och rörlighet, och kan assistera vid förflyttningar och andra praktiska moment på ett säkert och smidigt sätt.
Erfarenhet eller intresse av alternativ kommunikation - erfarenhet är meriterande, men vi värdesätter även ett genuint intresse och vilja att lära dig hur man använder hjälpmedel för att underlätta kommunikationen.
Personlig kemi och humor - du bidrar med ett positivt och varmt bemötande, och kan skapa en god arbetsrelation där både glädje och respekt är i fokus.
Rökfri - för att skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö för alla.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: Cirka75 %.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Huvudsakligen dag och kväll, samt natt med jour.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan vi som arbetsgivare skapa förtroende, säkerställa rätt kompetens och skydda både våra medarbetare och våra uppdragsgivare. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt stödjande team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9543005