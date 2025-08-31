Personlig assistent

Adensa AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2025-08-31


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adensa AB i Gotland, Huddinge, Södertälje, Botkyrka, Stockholm eller i hela Sverige

Hej,
Vi söker nu personliga assistenter som vill ha ett extraarbete.
Som person ska du vara empatisk, ansvarsfull och passa in i vår familj.
Du jobbar dygns pass med 3 timmar sovande jour. Ibland kan passen delas upp för att jobba endast dag.
Du behöver ha körkort och bil.
Ingen erfarenhet behövs. Introduktion ges på plats.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@adensa.se

Arbetsgivare
Adensa AB (org.nr 556852-1503)
621 37  VISBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9484074

Prenumerera på jobb från Adensa AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adensa AB: