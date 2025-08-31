Personlig assistent
Hej,
Vi söker nu personliga assistenter som vill ha ett extraarbete.
Som person ska du vara empatisk, ansvarsfull och passa in i vår familj.
Du jobbar dygns pass med 3 timmar sovande jour. Ibland kan passen delas upp för att jobba endast dag.
Du behöver ha körkort och bil.
Ingen erfarenhet behövs. Introduktion ges på plats.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@adensa.se Arbetsgivare Adensa AB
(org.nr 556852-1503)
621 37 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9484074