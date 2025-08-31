personlig assistent

Brukarkooperativet Hopp Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping
2025-08-31


Visa alla jobb hos Brukarkooperativet Hopp Ekonomisk Fören i Jönköping

Vill Du jobba som personlig assistent ?
Här är en 35-årig kille med autism som behöver Dig. Han tycker om dagliga promenader, matlagning, baka, träna med färg och form. I tjänsten ingår vanliga hushållssysslor, personlig omvårdnad och att vara med på alla aktiviteter.
Inga tunga lyft! Tjänsten är schemalagd till dagtid och kan även inkludera helger med möjlighet till andra tider.
Det är ett stort plus om du har körkort. Han har en rökfri miljö. Det är viktigt att du kan svenska i tal och skrift.
Välkommen med Din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: maricjarlsson65@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brukarkooperativet Hopp Ekonomisk Fören
Granvägen 2 (visa karta)
562 30  NORRAHAMMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Brukarkooperativet Hopp Ek Fören

Jobbnummer
9484006

