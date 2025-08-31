Vill Du jobba som personlig assistent ? Här är en 35-årig kille med autism som behöver Dig. Han tycker om dagliga promenader, matlagning, baka, träna med färg och form. I tjänsten ingår vanliga hushållssysslor, personlig omvårdnad och att vara med på alla aktiviteter. Inga tunga lyft! Tjänsten är schemalagd till dagtid och kan även inkludera helger med möjlighet till andra tider. Det är ett stort plus om du har körkort. Han har en rökfri miljö. Det är viktigt att du kan svenska i tal och skrift. Välkommen med Din ansökan!