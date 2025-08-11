Personlig Assistent
Kullen Assist II, Ekonomisk Fören / Undersköterskejobb / Söderköping Visa alla undersköterskejobb i Söderköping
2025-08-11
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kullen Assist II, Ekonomisk Fören i Söderköping
Välkommen till....
Kullen Assist II är ett litet eget företag som bedriver assistans enligt LSS. Vi söker nu en ny medarbetare på en 75-100% tjänst till vårt lilla företag på landet. Det som vi söker för en anställning här är i första hand en utbildning med erfarenhet inom vård och omsorg åt en 60 årig rullstolsburen man. Då vi är en liten grupp så är god samarbetsförmåga flexibilitet ansvar viktiga delar, personkemi är förstås också en avgörande faktor då vi jobbar dygn. Vi söker dig mellan 30-55 år som vill ha ett omväxlande jobb med en del utmaningar men även en del rutiner som behövs för verksamheten. Vi jobbar 4 stycken nu på rullande schema med dygnspass och ledighet där imellan. Bil och körkort är ett krav då jobbet har en egen anpassad bil för resor shopping besök av vänner utflykter etc samt att vi befinner oss lite på landet. Kateterisering (RIK) ingår som en viktig del av jobbet där vi utbildar här under en introduktions period. Om det känns som jobbet för dig, kontakta oss gärna för ytterligare info på angiven e-mail och telenummer. Välkommen Mvh KA II
E-mail: kullen.assistii@gmail.com
Telenr: 0121-15548 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kullen.assistii@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kullen Assist II, Ekonomisk Fören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kullen Assist II Ek Fören Jobbnummer
9453634