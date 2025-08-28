Personlig assistent - timvikarier till 46-årig kvinna
Ockelbos Personligaste Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2025-08-28
OP Assistans söker timvikarier till en 46-årig kvinna i Gävle.
Kunden är en kvinna som bland annat behöver stöd vid kommunikation och motivation, förflyttningar, personlig omvårdnad och stöttning vid diabetes.
Vår kund vill ha en lugn tillvaro och trivs bra hemma. Att läsa tidningar och sortera i lådor är aktiviteter som hon gärna sysselsätter sig med. Hund hälsar ibland i kundens hem.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett lugn och kan arbeta motiverande. Här är det viktigt att du har respekt för satta rutiner och kan arbeta strukturerat. Det är en fördel om du är flexibel och har god arbetsmoral.
Krav:
Du är rökfri
Du kan arbeta där det vistas hund
Erfarenhet av omvårdnad
Kan arbeta dygnspass
Mycket goda kunskaper i det svenska språket. Både i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av diabetes
Har erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning
Har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Har körkort och tillgång till bil (inget krav)
ARBETSTID OCH OMFATTNING
Timvikarier vid behov, för start omgående. Arbetspassen består av dygnspass med väntetid. Viss dubbelbemanning förekommer vid speciella aktiviteter.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal - vi följer det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalsförsäkringar - du omfattas av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år - vi vill att du ska må bra även utanför jobbet.
Utbildningar - du får en grundlig introduktion och möjlighet att delta i flera utbildningar som gör dig trygg i din roll, bland annat: - Team Olivias Assistentutbildning - Ergonomi- och förflyttningsutbildning - Hjärt-lungräddning
Personlig assistans ska kännas trygg, respektfull och enkel - som en självklar del av livet där kunden har kontrollen. På OP har vi arbetat för att skapa en sådan assistans sedan 1998. Genom noggrannhet, engagemang och ett systematiskt arbetssätt ser vi till att kundens assistans fungerar på riktigt. Eftersom vi är ett mindre bolag bygger vi nära och långsiktiga relationer. Många av våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter och har en djup förståelse för yrket. Vi vet vad som krävs för att assistansen ska fungera i vardagen - inte bara i teorin. Trots att vi är små, har vi tillgång till stöd och resurser från vår större koncern, Team Olivia. Det innebär att vi kan ge dig den personliga servicen du behöver, samtidigt som vi har tryggheten och stabiliteten från en större organisation. OP Assistans har idag 55 kunder och ca 400 medarbetare som är anställda på hel- eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle. Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.opassistans.se
För anställning hos oss på OP Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida och kan laddas ner direkt med BankID här. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts före annonsens slutdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbos Personligaste Assistans AB
(org.nr 556553-5910) Arbetsplats
OP Assistans Kontakt
Ann-Charlotte Larsson ann-charlotte.larsson@opassistans.se 076-644 68 65 Jobbnummer
9481216