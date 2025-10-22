Personal till terminalarbete
Vi söker medarbetare till våran kund som arbetar inom lager och terminal. Tjänsten innefattar att man ska vara flexibel och kunna växla mellan arbete på olika avdelningar. Skifttider kan förekomma.
Truckkort är meriterande men inget krav.
Om tjänsten
Vi söker nu flera engagerade och pålitliga medarbetare till vårt team på Uniflex i Jönköping. Som en del av vårt lager- och terminalarbete kommer du att ha en central roll i att effektivt hantera olika typer av varor. Du kommer även att samarbeta med kollegor för att säkerställa att kundernas behov möts och att leveranser sker i tid.
Vi söker dig som är självgående, noggrann och har en god fysisk arbetskapacitet. Du är van vid att arbeta i ett högt tempo och trivs med att ha varierande arbetsuppgifter. Truckkort och erfarenhet av lagerarbete är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är flexibel, pålitlig och har en positiv inställning till arbete i team. Om du trivs med att arbeta i en logistikmiljö och vill vara en del av ett väletablerat företag är detta jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Sortera och hantera varor på ett effektivt sätt för att säkerställa smidiga leveranser.
• Arbeta i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner för att säkerställa en säker arbetsmiljö.
• Utföra övriga arbetsuppgifter relaterade till terminalarbetet enligt arbetsledningens anvisningar.
• Samarbeta med kollegor och andra avdelningar för att säkerställa effektiv kommunikation och samarbete inom företaget.
• Hålla ordning och reda på terminalen för att underlätta arbetsflödet och effektiviteten.
• Rapportera eventuella avvikelser eller problem till arbetsledningen för åtgärd.
Vem är du?
Du är en noggrann och pålitlig person som trivs med fysiskt arbete och att ha ett högt tempo. Du har tidigare erfarenhet av lagerarbete eller liknande och är van vid att arbeta med terminalarbete. Det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter och förändringar i arbetsmiljön. Du är självgående och kan ta egna initiativ samtidigt som du är bra på att samarbeta med dina kollegor. Att ha god fysik och vara van vid tunga lyft är en fördel i denna roll. Du är ansvarstagande och ser till att arbetsuppgifterna utförs på ett säkert sätt. Med din positiva attityd och vilja att göra ett bra jobb bidrar du till en effektiv och smidig verksamhet på lagret.
Om verksamheten
Uniflex är ett bemanningsföretag som har specialiserat sig på att matcha rätt person med rätt jobb. Vi arbetar med att tillhandahålla flexibla och kompetenta medarbetare inom olika branscher och sektorer. Vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga och lönsamma relationer både med våra kunder och medarbetare.
Som en del av Uniflex-teamet kommer du att få möjlighet att arbeta i en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där dina kunskaper och erfarenheter uppskattas. Vi erbjuder stöd och utbildning för att hjälpa dig att utvecklas och växa i din roll. Vi tror på att skapa en positiv och engagerande arbetskultur där varje individ känner sig sedd och uppskattad.
På Uniflex strävar vi efter att vara en arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämställdhet. Vi tror att olikheter berikar oss och bidrar till en mer innovativ och framgångsrik arbetsplats. Hos oss är du en viktig del av teamet och vi ser fram emot att välkomna dig till Uniflex-familjen i Jönköping.
