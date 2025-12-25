Peronlig tränare/ fysioterapeut
Vi söker: Personlig tränare med erfarenhet och driv
Plats: Levels Health Club - PT-studio i Gröndal, Stockholm
Start: Snarast enligt överenskommelse
Är du en erfaren personlig tränare som brinner för att coacha både individer och grupper - oavsett om det är tidigt på morgonen eller sent på kvällen? Då vill vi träffa dig.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som personlig tränare
Är van att hålla gruppträning med upp till 15 deltagare
Har förmåga att motivera, anpassa och skapa träningsglädje i varje pass
Är flexibel och kan arbeta morgon, kväll och helg enligt schema
Har relevant utbildning och är certifierad PT
Talar och skriver svenska obehindrat (engelska är ett plus)
Vi är en personlig träningsstudio i Gröndal med fokus på hög kvalitet, nära coachning och långsiktiga resultat. Vi jobbar med PT-pass, gruppträning, kostrådgivning och livsstilsförändringar - alltid individanpassat och professionellt. Vår miljö är varm, prestigelös och resultatorienterad.
Vi erbjuder:
En stark och växande kundbas
Tillgång till fullt utrustad PT-studio
Ett team av engagerade coacher och ett varumärke med tydlig inriktningSå ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till
Urval sker löpande - tveka inte att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: peter@levelshc.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Levels Health Clubs AB
Peter Carlsson peter@levelshc.com 0735348829 Jobbnummer
