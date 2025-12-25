Peronlig tränare/ fysioterapeut

Levels Health Clubs AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm
2025-12-25


Vi söker: Personlig tränare med erfarenhet och driv
Plats: Levels Health Club - PT-studio i Gröndal, Stockholm
Start: Snarast enligt överenskommelse
Är du en erfaren personlig tränare som brinner för att coacha både individer och grupper - oavsett om det är tidigt på morgonen eller sent på kvällen? Då vill vi träffa dig.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som personlig tränare

Är van att hålla gruppträning med upp till 15 deltagare

Har förmåga att motivera, anpassa och skapa träningsglädje i varje pass

Är flexibel och kan arbeta morgon, kväll och helg enligt schema

Har relevant utbildning och är certifierad PT

Talar och skriver svenska obehindrat (engelska är ett plus)

Om företaget
Vi är en personlig träningsstudio i Gröndal med fokus på hög kvalitet, nära coachning och långsiktiga resultat. Vi jobbar med PT-pass, gruppträning, kostrådgivning och livsstilsförändringar - alltid individanpassat och professionellt. Vår miljö är varm, prestigelös och resultatorienterad.
Vi erbjuder:
En stark och växande kundbas

Tillgång till fullt utrustad PT-studio

Ett team av engagerade coacher och ett varumärke med tydlig inriktning

Skicka CV och ett kort personligt brev till
Urval sker löpande - tveka inte att höra av dig!

Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: peter@levelshc.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Levels Health Clubs AB (org.nr 559193-0994)

Kontakt
Peter Carlsson
peter@levelshc.com
0735348829

Jobbnummer
9663791

