Performance Marketing & Analytics Associate
2025-09-26
Vill du vara en viktig pusselbit i vår digitala tillväxtresa? Hemfint Group, med en omsättning på cirka 600 miljoner kronor och verksamhet på fyra marknader, söker nu en Performance Marketing & Analytics Associate med fokus på e-handel och datadriven marknadsföring!
Om rollen: I rollen ansvarar du för att definiera, följa upp och analysera våra digitala kampanjer. Du arbetar med att maximera trafiken och konverteringarna genom datadriven insikt och noggrann uppföljning av budget och resultat. Med hjälp av Google Analytics, e-postmarknadsföring och kampanjanalys säkerställer du att vi når våra tillväxtmål.
Analysera och optimera trafik, konvertering och kampanjprestanda på olika digitala plattformar.
Arbeta med Google Analytics för att mäta och rapportera kampanjresultat.
Hantera och analysera e-postmarknadsföring för att maximera effekt och engagemang.
Planera och följa upp kampanjer med fokus på budgeteffektivitet och ROI.
Genomföra A/B-testning för att kontinuerligt förbättra kampanjelement och kundupplevelser.
Erfarenhet av performance marketing, trafikdrivning och konverteringsoptimering, helst inom e-handel.
God kunskap i Google Analytics och erfarenhet av att arbeta med dataanalys och rapportering.
Praktisk erfarenhet av att analysera och optimera e-postmarknadsföring.
Erfarenhet av A/B-testning och experimentell marknadsföring.
Analytisk, noggrann och resultatinriktad med god samarbetsförmåga.
Lönespann för rollen är 35 000-40 000 kr/månad beroende på din erfarenhet och kompetens. Vi behöver inget personligt brev i din ansökan utan ser på dina svar i urvalsfrågorna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och förlagd på vårt kontor i centrala Stockholm. Vi har kontorsnärvaro med möjlighet till en dags hemmaarbete.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Erika Jonsson erika.jonsson@hemfintgroup.se
