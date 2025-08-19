Pega Lead Architect (clsa)
BR Technologies AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BR Technologies AB i Stockholm
, Solna
, Sundsvall
, Göteborg
eller i hela Sverige
Jobbtitel: Pega Lead Architect (CLSA)
Företag: BR Technologies AB
Plats: Stockholm, Sverige
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller visstidsanställning
Antal tjänster: 10+Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och certifierad Pega Lead Architect (CLSA) för att leda våra utvecklingsinitiativ i Stockholm. Den idealiska kandidaten har en djup förståelse för Pegas plattformsarkitektur, omfattande praktisk erfarenhet och en dokumenterad förmåga att leverera lösningar i enterprise-klass. Om du är en visionär ledare som brinner för att använda Pega för att driva digital transformation, är detta rollen för dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara ämnesexpert och arkitekt för alla Pega-utvecklingsinitiativ.
Designa och implementera skalbara, robusta och högpresterande Pega-lösningar för att möta verksamhetskrav.
Samarbeta med intressenter för att förstå affärsprocesser, översätta dem till tekniska krav och utveckla effektiva lösningar.
Leda och handleda ett team av Pega-utvecklare och säkerställa efterlevnad av Pegas bästa praxis och kodstandarder.
Driva end-to-end-leverans, inklusive systemdesign, integration, driftsättning och prestandaoptimering.
Definiera och upprätthålla arkitekturprinciper, inklusive komponentåteranvändbarhet och systemskalbarhet.
Genomföra arkitekturgranskningar, kodgranskningar och designsessioner för att säkerställa lösningskvalitet.
Arbeta nära tvärfunktionella team för att integrera Pega-lösningar med andra företagsplattformar och system.
Hålla sig uppdaterad om de senaste förbättringarna inom Pega-produkter, verktyg och teknologier för att kunna införa innovativa lösningar.
Använda verktyg som Jira och Confluence för projektledning och dokumentation.
Krav på kompetens och kvalifikationer:
Certifiering: Pega Certified Lead System Architect (CLSA).
Minst 8 års praktisk erfarenhet av Pega-plattformsutveckling och arkitektur.
Dokumenterad expertis i att designa komplexa Pega-applikationer, inklusive integrationer och skräddarsydda komponenter.
Stark erfarenhet av att leda och handleda utvecklingsteam.
Djupgående kunskap om Pegas bästa praxis, inklusive återanvändbar komponentarkitektur.
Erfarenhet av API:er, webbtjänster och andra integrationsteknologier.
Praktisk erfarenhet av agila metoder, exempelvis SAFe eller Scrum.
Kännedom om verktyg som ActiveMQ och Kibana.
God vana att använda Jira och Confluence. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: brt-sweden@bluerose-tech.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BR Technologies AB
(org.nr 559226-9079) Jobbnummer
9464180