Pedagog till Arbetsmarknadsutbildning
2026-01-16
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Jönköping
, Värnamo
, Mjölby
, Skövde
Vill du vara med och forma framtidens arbetskraft? På Arena utbildning hjälper vi människor ta sig mot sina yrkesdrömmar och söker nu dig som vill bli en del av vårat team i Nässjö!
Våra värdegrund P.E.P
Personlig - starka relationer som grundar sig i respekt och medmänsklighet.
Engagerad - Vi siktar mot utveckling med nyfikenhet och fokus på att lösa problem.
Professionell - Vi agerar kunnigt mot satta mål och levererar resultat med kvalitet.
Om rollen
Som pedagog kommer du att stötta undervisningen i både teoretiska och praktiska moment inom restaurang och lokalvårdsutbildningar, samt stötta lärare i att anskaffa praktikplatser och handleda elever.
Tjänsten är på plats i fysiskt klassrum.Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Minst ett (1) års yrkeserfarenhet på heltid av arbete med pedagogisk verksamhet för vuxna eller unga vuxna inom senaste 6-årsperioden samt
Minst 60 högskolepoäng / ett år eftergymnasial utbildning på heltid inom pedagogik
Meriterande
• God datorvana och förståelse för dagligt administrativt arbete
Vi erbjuder
• En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor och elever.
• Möjlighet att göra skillnad i elevernas liv och ge dem verktyg för framgång i arbetslivet.
• Stöd för din egen utveckling som lärare och yrkesperson.
• Möjlighet att använda och utveckla dina praktiska och pedagogiska färdigheter.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV, personligt brev och intyg till:christina.tornvall@arenakoncernen.se
Vi kommer endast att kontakta de sökande som uppfyller de krav som anges i jobbannonsen och som vi är intresserade av att gå vidare med i rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är Löpande tillsättning - skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: christina.tornvall@arenakoncernen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pedagog Nässjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AU Utbildning AB
(org.nr 556723-3431) Arbetsplats
NÄSSJÖ Jobbnummer
9688933