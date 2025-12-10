PC Koordinator | Malmö | Lernia Bemanning
Lernia Bemanning AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-12-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Är du en teknikentusiast som älskar att lösa problem och hjälpa kollegor? Som PC-koordinator hos vår kund får du chansen att arbeta hands-on med datorer, utvecklas inom IT och bli en del av ett sammansvetsat team. Ta steget mot en spännande karriär där din passion för teknik gör skillnad!
Om rollen som PC-koordinator
Vi på Lernia söker nu en engagerad och noggrann PC-koordinator till vår kund i Malmöregionen. Som PC-koordinator kommer du att spela en central roll i att säkerställa att IT-infrastrukturen fungerar smidigt och effektivt. Du kommer i huvudsak att ansvara för att planera, koordinera, beställa, installera och byta ut datorer hos kundens två olika sajter, vilket är av avgörande betydelse för verksamhetens dagliga drift.
Du kommer att ingå i ett team om tre personer, där varje person har sina egna ansvarsområden. Därför är det viktigt att du kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina projekt från början till slut. Samtidigt är det avgörande att du har god samarbetsförmåga och kan kommunicera effektivt med både kollegor och externa leverantörer.
Inledningsvis kommer ditt uppdrag att pågå i sex månader, men om alla parter är nöjda med samarbetet kan du antingen bli överrekryterad till vår kund eller få förlängt uppdrag.
Vem är du?
Vi söker dig som är genuint serviceminded - du bemöter kunder med ett positivt och professionellt förhållningssätt, är lyhörd för deras behov och strävar alltid efter att leverera en förstklassig upplevelse. Du har ett intresse för teknik och IT, och gärna en gymnasial eller eftergymnasial teknisk utbildning (t.ex. YH). Det är meriterande om du har minst ett års arbetslivserfarenhet, helst från en servicedesk eller liknande supportfunktion.
Erfarenhet av att arbeta i en grupp med olika ansvarsområden inom IT är också ett plus, liksom en junior profil som är ivrig att lära sig och utvecklas inom området. En serviceinriktad attityd och förmåga att snabbt anpassa sig till nya tekniska utmaningar är värdefulla egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-10Företaget
Kunden är ett framgångsrikt, innovativt och väletablerat företag som verkar inom industribranschen. Uppdraget innebär således att du får in en fot hos en aktör i en bransch med mycket att erbjuda.
Lernia är vägen framåt
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta Konsultchef Susanne Moe, mobil: 0722-541154.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Kontakt
Olivia Gunnarsson olivia.gunnarsson@lernia.se Jobbnummer
9636702