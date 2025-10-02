Payroll Team Lead - Göteborg (Hybrid)
Vill du arbeta i en global organisation och leda ett team inom payroll i en miljö som värdesätter både samarbete och självständighet? Vi söker nu en Payroll Team Lead till vår kund i Göteborg för ett 12 månaders konsultuppdrag som täcker ett föräldravikariat.
Om rollen Som Payroll Team Lead ansvarar du för att leda och stödja ett mindre team med fokus på korrekt och effektiv lönehantering. Du säkerställer att löneprocessen fungerar från början till slut, att rapportering och avstämningar är korrekta och att både lagkrav och interna riktlinjer följs. Rollen innebär nära samarbete med HR, ekonomi, externa leverantörer och myndigheter.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Leda och stötta ett team av payrollspecialister
Säkerställa att löner, avdrag, bonusar och förmåner hanteras korrekt
Sköta avstämningar, rapportering och årsbokslutsarbete
Hantera komplexa lönefrågor och agera stöd vid revisioner
Ansvara för samarbete med externa leverantörer och skattemyndigheter
Bidra till utveckling av processer och system Profil
Minst 3-5 års erfarenhet av operativ payroll
Minst 2 års erfarenhet av ledarskap/handledning
Mycket goda kunskaper i svensk lön och payrollprocesser
Erfarenhet av HR-system, gärna Workday, samt lönesystem (Kontek är meriterande)
God vana av rapportering, avstämning och arbete med revisioner
Flytande svenska och engelska
Uppdraget:
Start: ASAP (senast 15 okt 2025)
Omfattning: 100 %
Längd: 12 månader (möjlighet till förlängning kan finnas)
Plats: Göteborg (50 % distansarbete möjligt)
Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill kombinera payroll-expertis med ledarskap i en spännande internationell miljö. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Viktor Zetterholm viktor@zetterholmpartners.se 072 25 25 828
9536893