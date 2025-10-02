Payroll Team Lead - Göteborg (Hybrid)

Zetterholm & Partners AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg
2025-10-02


Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Göteborg, Kungsbacka, Linköping, Järfälla, Solna eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en global organisation och leda ett team inom payroll i en miljö som värdesätter både samarbete och självständighet? Vi söker nu en Payroll Team Lead till vår kund i Göteborg för ett 12 månaders konsultuppdrag som täcker ett föräldravikariat.
Om rollen Som Payroll Team Lead ansvarar du för att leda och stödja ett mindre team med fokus på korrekt och effektiv lönehantering. Du säkerställer att löneprocessen fungerar från början till slut, att rapportering och avstämningar är korrekta och att både lagkrav och interna riktlinjer följs. Rollen innebär nära samarbete med HR, ekonomi, externa leverantörer och myndigheter.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Arbetsuppgifter

Leda och stötta ett team av payrollspecialister


Säkerställa att löner, avdrag, bonusar och förmåner hanteras korrekt


Sköta avstämningar, rapportering och årsbokslutsarbete


Hantera komplexa lönefrågor och agera stöd vid revisioner


Ansvara för samarbete med externa leverantörer och skattemyndigheter


Bidra till utveckling av processer och system



Profil

Minst 3-5 års erfarenhet av operativ payroll


Minst 2 års erfarenhet av ledarskap/handledning


Mycket goda kunskaper i svensk lön och payrollprocesser


Erfarenhet av HR-system, gärna Workday, samt lönesystem (Kontek är meriterande)


God vana av rapportering, avstämning och arbete med revisioner


Flytande svenska och engelska


Uppdraget:

Start: ASAP (senast 15 okt 2025)


Omfattning: 100 %


Längd: 12 månader (möjlighet till förlängning kan finnas)


Plats: Göteborg (50 % distansarbete möjligt)


Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill kombinera payroll-expertis med ledarskap i en spännande internationell miljö.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9536893

Prenumerera på jobb från Zetterholm & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zetterholm & Partners AB: